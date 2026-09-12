Top.Mail.Ru
Смеситель для раковины Haiba оружейная сталь (HB10825-3) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Смеситель для раковины Haiba оружейная сталь (HB10825-3)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Смеситель для раковины Haiba оружейная сталь (HB10825-3) - фото 1
Смеситель для раковины Haiba оружейная сталь (HB10825-3) - фото 2
Смеситель для раковины Haiba оружейная сталь (HB10825-3) - фото 3
Смеситель для раковины Haiba оружейная сталь (HB10825-3) - фото 4
Смеситель для раковины Haiba оружейная сталь (HB10825-3) - фото 5
Смеситель для раковины Haiba оружейная сталь (HB10825-3) - фото 6
Смеситель для раковины Haiba оружейная сталь (HB10825-3) - фото 7
Смеситель для раковины Haiba оружейная сталь (HB10825-3) - фото 8
Смеситель для раковины Haiba оружейная сталь (HB10825-3) - фото 9
Смеситель для раковины Haiba оружейная сталь (HB10825-3) - фото 10
Смеситель для раковины Haiba оружейная сталь (HB10825-3) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
серый
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Высота излива
173
Длина излива
154
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для раковины Haiba оружейная сталь (HB10825-3) - фото 1
  • Смеситель для раковины Haiba оружейная сталь (HB10825-3) - фото 2
  • Смеситель для раковины Haiba оружейная сталь (HB10825-3) - фото 3
  • Смеситель для раковины Haiba оружейная сталь (HB10825-3) - фото 4
  • Смеситель для раковины Haiba оружейная сталь (HB10825-3) - фото 5
  • Смеситель для раковины Haiba оружейная сталь (HB10825-3) - фото 6
  • Смеситель для раковины Haiba оружейная сталь (HB10825-3) - фото 7
  • Смеситель для раковины Haiba оружейная сталь (HB10825-3) - фото 8
  • Смеситель для раковины Haiba оружейная сталь (HB10825-3) - фото 9
  • Смеситель для раковины Haiba оружейная сталь (HB10825-3) - фото 10
  • Смеситель для раковины Haiba оружейная сталь (HB10825-3) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687105
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
7
Длина, м
15
Габариты (ВxГxШ), мм
240x190x45
Габаритные размеры), см
24x19x4.5
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
30
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аэратор, крепление, гибкая подводка, упаковка
Цвет
серый
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
173
Длина излива
154
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х29
Вес, кг.
1.53

Описание товара Смеситель для раковины Haiba оружейная сталь (HB10825-3)

Смеситель для раковины Haiba HB10825 разработан и произведен компанией Haiba Group. Выполнен из высококачественной латуни. Покрытие сохраняет свой первоначальный вид благодаря антикислотным и антиоксидантным свойствам. Встроенный аэратор обеспечивает равномерный поток и дополнительную экономию воды. Керамический картридж сохраняет свою работоспособность даже после 1 млн. циклов. Также в картридж установлены специальные сетки для водоочистительной функции. Материалы соответствуют нормам ГОСТ и СанПин, что гарантирует безопасность применения и долгосрочный срок службы.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие

Отзывы о товаре Смеситель для раковины Haiba оружейная сталь (HB10825-3)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
7
Длина, м
15
Габариты (ВxГxШ), мм
240x190x45
Габаритные размеры), см
24x19x4.5
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
30
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аэратор, крепление, гибкая подводка, упаковка
Развернуть
Цвет
серый
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
173
Длина излива
154
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для раковины Haiba HB10825 разработан и произведен компанией Haiba Group. Выполнен из высококачественной латуни. Покрытие сохраняет свой первоначальный вид благодаря антикислотным и антиоксидантным свойствам. Встроенный аэратор обеспечивает равномерный поток и дополнительную экономию воды. Керамический картридж сохраняет свою работоспособность даже после 1 млн. циклов. Также в картридж установлены специальные сетки для водоочистительной функции. Материалы соответствуют нормам ГОСТ и СанПин, что гарантирует безопасность применения и долгосрочный срок службы.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для раковины Haiba оружейная сталь (HB10825-3) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...