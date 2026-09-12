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Шланг в двойной оплетке Haiba бронза (HB40-4) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шланг в двойной оплетке Haiba бронза (HB40-4)

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Шланг в двойной оплетке Haiba бронза (HB40-4) - фото 1
Шланг в двойной оплетке Haiba бронза (HB40-4) - фото 2
Шланг в двойной оплетке Haiba бронза (HB40-4) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевой шланг
Цвет
бронза
Материал
нержавеющая сталь, латунь
Длина шланга
150
  • Шланг в двойной оплетке Haiba бронза (HB40-4) - фото 1
  • Шланг в двойной оплетке Haiba бронза (HB40-4) - фото 2
  • Шланг в двойной оплетке Haiba бронза (HB40-4) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 685869
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Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Душевой шланг
Высота, см
14
Диаметр подключения, дюйм
G 1/2
Длина, м
22
Страна производства
Германия
Ширина, см
16
Цвет
бронза
Особенности
двойная оплетка
Материал
нержавеющая сталь, латунь
Длина шланга
150
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х34х25
Вес, г.
240

Описание товара Шланг в двойной оплетке Haiba бронза (HB40-4)

Шланг для душа изготовлен из высокопрочных материалов, преимуществом которых является надежность и долговечность. Данная модель удобна в установке и эксплуатации. Шланг выполнен из металла и имеет хромированное покрытие, защищающее поверхность изделия от механических воздействий. Компания Haiba гарантирует долговременную успешную эксплуатацию своей продукции при условии соблюдения требований по уходу за поверхностью изделий.

Отзывы о товаре Шланг в двойной оплетке Haiba бронза (HB40-4)




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Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Душевой шланг
Высота, см
14
Диаметр подключения, дюйм
G 1/2
Длина, м
22
Страна производства
Германия
Ширина, см
16
Цвет
бронза
Особенности
двойная оплетка
Материал
нержавеющая сталь, латунь
Длина шланга
150
Страна производитель
Китай
Описание
Шланг для душа изготовлен из высокопрочных материалов, преимуществом которых является надежность и долговечность. Данная модель удобна в установке и эксплуатации. Шланг выполнен из металла и имеет хромированное покрытие, защищающее поверхность изделия от механических воздействий. Компания Haiba гарантирует долговременную успешную эксплуатацию своей продукции при условии соблюдения требований по уходу за поверхностью изделий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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