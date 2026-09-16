Шланг для душа Hansgrohe Isiflex 28276990 золото
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевой шланг
Цвет
золото
Материал
пластик
Способ подсоединения
конус-конус
Длина шланга
160
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 736576
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Душевой шланг
Цвет
золото
Комплектация
шланг, документация, упаковка
Особенности
защита от изломов, защита от перекручивания
Материал
пластик
Способ подсоединения
конус-конус
Длина шланга
160
Диаметр соединения, дюйм
1/2
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
26х19х5
Вес, г.
400
Описание товара Шланг для душа Hansgrohe Isiflex 28276990 золото
Душевой шланг Hansgrohe - это надежный и практичный аксессуар для душевой зоны, обеспечивающий комфорт и долговечность в ежедневном использовании. Шланг сочетает гибкость, прочность и простой уход, что делает его отличным выбором для любой ванной комнаты. Качество и продуманная конструкция соответствуют стандартам Hansgrohe.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Душевой шланг
Цвет
золото
Комплектация
шланг, документация, упаковка
Особенности
защита от изломов, защита от перекручивания
Материал
пластик
Способ подсоединения
конус-конус
Длина шланга
160
Диаметр соединения, дюйм
1/2
Страна производитель
Германия
Душевой шланг Hansgrohe - это надежный и практичный аксессуар для душевой зоны, обеспечивающий комфорт и долговечность в ежедневном использовании. Шланг сочетает гибкость, прочность и простой уход, что делает его отличным выбором для любой ванной комнаты. Качество и продуманная конструкция соответствуют стандартам Hansgrohe.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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