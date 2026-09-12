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Смеситель для ванны термостатический Haiba (HB60809) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для ванны термостатический Haiba (HB60809)

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Смеситель для ванны термостатический Haiba (HB60809) - фото 1
Смеситель для ванны термостатический Haiba (HB60809) - фото 2
Смеситель для ванны термостатический Haiba (HB60809) - фото 3
Смеситель для ванны термостатический Haiba (HB60809) - фото 4
Смеситель для ванны термостатический Haiba (HB60809) - фото 5
Смеситель для ванны термостатический Haiba (HB60809) - фото 6
Смеситель для ванны термостатический Haiba (HB60809) - фото 7
Смеситель для ванны термостатический Haiba (HB60809) - фото 8
Смеситель для ванны термостатический Haiba (HB60809) - фото 9
Смеситель для ванны термостатический Haiba (HB60809) - фото 10
Смеситель для ванны термостатический Haiba (HB60809) - фото 11
Смеситель для ванны термостатический Haiba (HB60809) - фото 12
Смеситель для ванны термостатический Haiba (HB60809) - фото 13
Смеситель для ванны термостатический Haiba (HB60809) - фото 14
Смеситель для ванны термостатический Haiba (HB60809) - фото 15
Смеситель для ванны термостатический Haiba (HB60809) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Длина излива
157
Запорный клапан
термостатический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
  • Смеситель для ванны термостатический Haiba (HB60809) - фото 1
  • Смеситель для ванны термостатический Haiba (HB60809) - фото 2
  • Смеситель для ванны термостатический Haiba (HB60809) - фото 3
  • Смеситель для ванны термостатический Haiba (HB60809) - фото 4
  • Смеситель для ванны термостатический Haiba (HB60809) - фото 5
  • Смеситель для ванны термостатический Haiba (HB60809) - фото 6
  • Смеситель для ванны термостатический Haiba (HB60809) - фото 7
  • Смеситель для ванны термостатический Haiba (HB60809) - фото 8
  • Смеситель для ванны термостатический Haiba (HB60809) - фото 9
  • Смеситель для ванны термостатический Haiba (HB60809) - фото 10
  • Смеситель для ванны термостатический Haiba (HB60809) - фото 11
  • Смеситель для ванны термостатический Haiba (HB60809) - фото 12
  • Смеситель для ванны термостатический Haiba (HB60809) - фото 13
  • Смеситель для ванны термостатический Haiba (HB60809) - фото 14
  • Смеситель для ванны термостатический Haiba (HB60809) - фото 15
  • Смеситель для ванны термостатический Haiba (HB60809) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 685585
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Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Смесители для ванны
Высота, см
7.2
Длина, м
27
Габариты (ВxГxШ), мм
72x270x149
Габаритные размеры), см
7.2x27x14.9
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
14.9
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, шланг, душевая лейка, держатель душевой лейки, эксцентрики, инструкция, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
да
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
157
Запорный клапан
термостатический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х34х31
Вес, кг.
2.25

Описание товара Смеситель для ванны термостатический Haiba (HB60809)

Смеситель для ванны, изготовлен из качественной латуни по технологии литья в песчаную форму, что обеспечивает прочность корпуса смесителя. Керамический картридж 35 мм всемирно известной испанской фирмы Sedal обеспечивает точную настройку температуры и напора воды. Аэратор из ABS-пластика немецкой фирмы Neoperl с функцией легкой очистки. Плюсы смесителя с термостатом: Точное регулирование температуры дает возможность пользоваться комфортной водой, исключая длительную настройку желаемых параметров. Простота конструкции Термостатический прибор позволяет значительно уменьшить расход горячей воды. Стоит включить тот факт, что потребитель не ошпарится и ему не грозит ледяной душ. Поэтому он станет незаменимым в доме, где есть маленькие дети.



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны термостатический Haiba (HB60809)




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Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Смесители для ванны
Высота, см
7.2
Длина, м
27
Габариты (ВxГxШ), мм
72x270x149
Габаритные размеры), см
7.2x27x14.9
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
14.9
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, шланг, душевая лейка, держатель душевой лейки, эксцентрики, инструкция, упаковка
Развернуть
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
да
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
157
Запорный клапан
термостатический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для ванны, изготовлен из качественной латуни по технологии литья в песчаную форму, что обеспечивает прочность корпуса смесителя. Керамический картридж 35 мм всемирно известной испанской фирмы Sedal обеспечивает точную настройку температуры и напора воды. Аэратор из ABS-пластика немецкой фирмы Neoperl с функцией легкой очистки. Плюсы смесителя с термостатом: Точное регулирование температуры дает возможность пользоваться комфортной водой, исключая длительную настройку желаемых параметров. Простота конструкции Термостатический прибор позволяет значительно уменьшить расход горячей воды. Стоит включить тот факт, что потребитель не ошпарится и ему не грозит ледяной душ. Поэтому он станет незаменимым в доме, где есть маленькие дети.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные
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