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Смеситель для кухни с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007700 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для кухни с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007700 хром

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Смеситель для кухни AM.PM Like F8007700 хром - фото 1
Смеситель для кухни AM.PM Like F8007700 хром - фото 2
Смеситель для кухни AM.PM Like F8007700 хром - фото 3
Смеситель для кухни AM.PM Like F8007700 хром - фото 4
Смеситель для кухни AM.PM Like F8007700 хром - фото 5
Смеситель для кухни AM.PM Like F8007700 хром - фото 6
Смеситель для кухни AM.PM Like F8007700 хром - фото 7
Смеситель для кухни AM.PM Like F8007700 хром - фото 8
Смеситель для кухни AM.PM Like F8007700 хром - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Высота излива
234
Длина излива
204
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для кухни AM.PM Like F8007700 хром - фото 1
  • Смеситель для кухни AM.PM Like F8007700 хром - фото 2
  • Смеситель для кухни AM.PM Like F8007700 хром - фото 3
  • Смеситель для кухни AM.PM Like F8007700 хром - фото 4
  • Смеситель для кухни AM.PM Like F8007700 хром - фото 5
  • Смеситель для кухни AM.PM Like F8007700 хром - фото 6
  • Смеситель для кухни AM.PM Like F8007700 хром - фото 7
  • Смеситель для кухни AM.PM Like F8007700 хром - фото 8
  • Смеситель для кухни AM.PM Like F8007700 хром - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 496919
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Коллекция Like
filter_none Товар входит в коллекцию Like

Коллекция Like


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
36.4
Страна бренда
Великобритания
Ширина, см
4.4
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
234
Длина излива
204
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
да
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х24х5
Вес, кг.
1.5

Описание товара Смеситель для кухни с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007700 хром

Кухонный смеситель AM PM со встроенным каналом для питьевой воды успешно совмещает в себе два в одном. Благодаря прогрессивной технологии Fresh Boost при вращении ручки на 90 градусов вы можете наслаждаться чистой водой из фильтра. Если же Вам нужна обычная вода, смеситель управляется привычным способом. Также, конструкция, совмещающая в себе 2 в 1, экономит место и придаёт кухне опрятный вид без лишних элементов. Ультрамодный стиль смесителя Dynamic Organic это природные формы в сочетании с четкими линиями, доведенными до совершенства человеком.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные

Отзывы о товаре Смеситель для кухни с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007700 хром




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
36.4
Страна бренда
Великобритания
Ширина, см
4.4
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Высота излива
234
Длина излива
204
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
да
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Описание
Кухонный смеситель AM PM со встроенным каналом для питьевой воды успешно совмещает в себе два в одном. Благодаря прогрессивной технологии Fresh Boost при вращении ручки на 90 градусов вы можете наслаждаться чистой водой из фильтра. Если же Вам нужна обычная вода, смеситель управляется привычным способом. Также, конструкция, совмещающая в себе 2 в 1, экономит место и придаёт кухне опрятный вид без лишних элементов. Ультрамодный стиль смесителя Dynamic Organic это природные формы в сочетании с четкими линиями, доведенными до совершенства человеком.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
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