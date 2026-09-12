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Смеситель для ванны Savol (SK-H6101) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для ванны Savol (SK-H6101)

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Длина излива
131
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 682714
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Смесители для ванны
Высота, см
16
Длина, м
30.5
Габариты (ВxГxШ), мм
95x217x200
Габаритные размеры), см
9.5x21.7x20
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
28
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, запорный клапан, лейка, шланг, крепление, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Длина излива
131
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х28х16
Вес, кг.
2.84

Описание товара Смеситель для ванны Savol (SK-H6101)

Savol – это международная компания, которая более 20 лет занимается производством смесителей и аксессуаров для кухни и ванной. За это время она зарекомендовала себя как надежный производитель, предлагающий продукцию высокого качества. Смеситель Savol разработан с учетом современных технологий и потребностей пользователей, что делает его не только стильным, но и удобным в использовании.



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны Savol (SK-H6101)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Смесители для ванны
Высота, см
16
Длина, м
30.5
Габариты (ВxГxШ), мм
95x217x200
Габаритные размеры), см
9.5x21.7x20
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
28
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, запорный клапан, лейка, шланг, крепление, упаковка
Развернуть
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Длина излива
131
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Китай
Описание
Savol – это международная компания, которая более 20 лет занимается производством смесителей и аксессуаров для кухни и ванной. За это время она зарекомендовала себя как надежный производитель, предлагающий продукцию высокого качества. Смеситель Savol разработан с учетом современных технологий и потребностей пользователей, что делает его не только стильным, но и удобным в использовании.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, на кухню недорогие, электронные, элитные, С поворотным изливом для кухни
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Отзывы


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