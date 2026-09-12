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Смеситель для кухни Fmark (FM4279) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для кухни Fmark (FM4279)

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Смеситель для кухни Fmark (FM4279) - фото 1
Смеситель для кухни Fmark (FM4279) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
цинковый сплав
Высота излива
330
Длина излива
223
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для кухни Fmark (FM4279) - фото 1
  • Смеситель для кухни Fmark (FM4279) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 682611
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Характеристики

Бренд
Fmark
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, паспорт, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
цинковый сплав
Высота излива
330
Длина излива
223
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
30х21х6
Вес, кг.
1.8

Описание товара Смеситель для кухни Fmark (FM4279)

Смеситель отличается высокой износостойкостью, изысканным дизайном и практичностью. Подходит для использования в быту или для оборудования мест общественного пользования в коммерческих и публичных организациях.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни Fmark (FM4279)




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Характеристики
Бренд
Fmark
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, паспорт, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
цинковый сплав
Высота излива
330
Длина излива
223
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Развернуть
Страна производитель
Россия
Описание
Смеситель отличается высокой износостойкостью, изысканным дизайном и практичностью. Подходит для использования в быту или для оборудования мест общественного пользования в коммерческих и публичных организациях.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, на кухню недорогие
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