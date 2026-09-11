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Смеситель для кухни ПСМ-Профсан СТАНДАРТ-Б (PSM-108-80) тип См-МДРНр купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для кухни ПСМ-Профсан СТАНДАРТ-Б (PSM-108-80) тип См-МДРНр

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Смеситель для кухни ПСМ-Профсан СТАНДАРТ-Б (PSM-108-80) тип См-МДРНр
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Длина излива
165
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 553338
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Характеристики

Бренд
ПрофСан
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
22
Страна бренда
Россия
Ширина, см
6
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
165
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х15х6
Вес, г.
900

Описание товара Смеситель для кухни ПСМ-Профсан СТАНДАРТ-Б (PSM-108-80) тип См-МДРНр

Стильный качественный смеситель. Материал изготовления латунь. Монтаж настенный



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни ПСМ-Профсан СТАНДАРТ-Б (PSM-108-80) тип См-МДРНр




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ПрофСан
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
22
Страна бренда
Россия
Ширина, см
6
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Длина излива
165
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Описание
Стильный качественный смеситель. Материал изготовления латунь. Монтаж настенный


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, черные, для накладной раковины, на кухню недорогие, электронные, элитные
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Доставка
Отзывы


Смеситель для кухни ПСМ-Профсан СТАНДАРТ-Б (PSM-108-80) тип См-МДРНр - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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