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Смеситель для кухонной мойки Savol (S-SUS8002) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для кухонной мойки Savol (S-SUS8002)

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Смеситель для кухонной мойки Savol (S-SUS8002) - фото 1
Смеситель для кухонной мойки Savol (S-SUS8002) - фото 2
Смеситель для кухонной мойки Savol (S-SUS8002) - фото 3
Смеситель для кухонной мойки Savol (S-SUS8002) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
155
Длина излива
135
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для кухонной мойки Savol (S-SUS8002) - фото 1
  • Смеситель для кухонной мойки Savol (S-SUS8002) - фото 2
  • Смеситель для кухонной мойки Savol (S-SUS8002) - фото 3
  • Смеситель для кухонной мойки Savol (S-SUS8002) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 682527
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
155
Длина излива
135
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х18х6
Вес, кг.
1.57

Описание товара Смеситель для кухонной мойки Savol (S-SUS8002)

Смеситель для кухонной мойки Savol S-SUS8002 — современное однорычажное решение с матовым покрытием из нержавеющей стали. Универсальный монтаж на раковину или столешницу обеспечивает простую установку, а керамический картридж гарантирует плавную регулировку воды и долговечность. Компактные габариты и эргономичный дизайн делают модель практичным выбором для любой кухни. В комплект входят гибкая подводка, крепежные элементы и паспорт изделия. Гарантия производителя — 5 лет



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Отзывы о товаре Смеситель для кухонной мойки Savol (S-SUS8002)




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
155
Длина излива
135
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Развернуть
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухонной мойки Savol S-SUS8002 — современное однорычажное решение с матовым покрытием из нержавеющей стали. Универсальный монтаж на раковину или столешницу обеспечивает простую установку, а керамический картридж гарантирует плавную регулировку воды и долговечность. Компактные габариты и эргономичный дизайн делают модель практичным выбором для любой кухни. В комплект входят гибкая подводка, крепежные элементы и паспорт изделия. Гарантия производителя — 5 лет


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, на кухню недорогие
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Доставка
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