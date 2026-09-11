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Смеситель для биде ПСМ-Профсан ПСМ-930-38 КВАДРО тип См-БдДЦБА купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для биде ПСМ-Профсан ПСМ-930-38 КВАДРО тип См-БдДЦБА

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Смеситель для биде ПСМ-Профсан ПСМ-930-38 КВАДРО тип См-БдДЦБА
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для биде
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Длина излива
75
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 553329
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Характеристики

Бренд
ПрофСан
Тип товара
Смесители для биде
Высота, см
17.5
Страна бренда
Россия
Ширина, см
7
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
75
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х15х7
Вес, г.
860

Описание товара Смеситель для биде ПСМ-Профсан ПСМ-930-38 КВАДРО тип См-БдДЦБА

Двухвентильный латунный смеситель для биде с поворотным аэратором на шарнире. Водозапорные механизмы - латунные кран-буксы с керамическими пластинами. Металлические маховики тактильно приятнее пластиковых вентилей и имеет хромоникелевое покрытие аналогичное по ресурсу корпусу смесителя. Подключение к трубопроводу с помощью гибкой подводки с штуцерами М10 (в комплект не входит).



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Отзывы о товаре Смеситель для биде ПСМ-Профсан ПСМ-930-38 КВАДРО тип См-БдДЦБА




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Характеристики
Бренд
ПрофСан
Тип товара
Смесители для биде
Высота, см
17.5
Страна бренда
Россия
Ширина, см
7
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Длина излива
75
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Описание
Двухвентильный латунный смеситель для биде с поворотным аэратором на шарнире. Водозапорные механизмы - латунные кран-буксы с керамическими пластинами. Металлические маховики тактильно приятнее пластиковых вентилей и имеет хромоникелевое покрытие аналогичное по ресурсу корпусу смесителя. Подключение к трубопроводу с помощью гибкой подводки с штуцерами М10 (в комплект не входит).


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, настенные, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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