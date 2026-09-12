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Шланговое подсоединение с держателем AM.PM F0602122 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шланговое подсоединение с держателем AM.PM F0602122 черный

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F0602122 Шланговое подсоединение с держателем, черный, шт. - фото 1
F0602122 Шланговое подсоединение с держателем, черный, шт. - фото 2
F0602122 Шланговое подсоединение с держателем, черный, шт. - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
  • F0602122 Шланговое подсоединение с держателем, черный, шт. - фото 1
  • F0602122 Шланговое подсоединение с держателем, черный, шт. - фото 2
  • F0602122 Шланговое подсоединение с держателем, черный, шт. - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 590 руб. 
Начислим 396 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 681009
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Шланговое подсоединение с держателем AM.PM F0602122 черный
6 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х8х6
Вес, г.
500

Описание товара Шланговое подсоединение с держателем AM.PM F0602122 черный

Прочное лаконичное изделие легко вписывающееся в дизайн любой ванной комнаты. Сделано из экологичной латуни с пониженным содержанием свинца. Надежно присоединяется к шлангу имеет выход для душа. Трендовый черный матовый цвет идеально сочетается со всеми черными продуктами бренда. Встроенная система быстрой и точной настенной установки.

Отзывы о товаре Шланговое подсоединение с держателем AM.PM F0602122 черный




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Страна производитель
Китай
Описание
Прочное лаконичное изделие легко вписывающееся в дизайн любой ванной комнаты. Сделано из экологичной латуни с пониженным содержанием свинца. Надежно присоединяется к шлангу имеет выход для душа. Трендовый черный матовый цвет идеально сочетается со всеми черными продуктами бренда. Встроенная система быстрой и точной настенной установки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шланговое подсоединение с держателем AM.PM F0602122 черный - по цене 6590 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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