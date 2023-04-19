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Кольцо для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A34422 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кольцо для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A34422 черный

1 Отзывы
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Кольцо для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A34422 черный - фото 1
Кольцо для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A34422 черный - фото 2
Кольцо для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A34422 черный - фото 3
Кольцо для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A34422 черный - фото 4
Кольцо для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A34422 черный - фото 5
Кольцо для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A34422 черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настенный
  • Кольцо для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A34422 черный - фото 1
  • Кольцо для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A34422 черный - фото 2
  • Кольцо для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A34422 черный - фото 3
  • Кольцо для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A34422 черный - фото 4
  • Кольцо для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A34422 черный - фото 5
  • Кольцо для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A34422 черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 890 руб. 
Начислим 414 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 574432
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кольцо для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A34422 черный
6 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Inspire 2.0
filter_none Товар входит в коллекцию Inspire 2.0

Коллекция Inspire 2.0


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
23х21х3
Вес, г.
411

Описание товара Кольцо для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A34422 черный

Аксессуары Inspire V2.0 – великолепный образец минималистичного дизайна. Теперь и в трендовом черном цвете. Скругленные по краям формы и стильные элементы из ультратонкого сверхпрочного стекла напоминают современные смартфоны внешне и тактильно. Продуманный дизайн, удивительные детали и матовое покрытие придают аксессуарам по-настоящему изысканный вид. Коллекция аксессуаров Inspire V2.0 максимально наполнена и идеально подойдет для завершенного образа ванной комнаты.

Отзывы о товаре Кольцо для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A34422 черный

19.04.2023
Светлана

Достоинства:
Стильный дизайн

Недостатки:
не выявлено

Комментарий:
Очень красивый



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настенный
Описание
Аксессуары Inspire V2.0 – великолепный образец минималистичного дизайна. Теперь и в трендовом черном цвете. Скругленные по краям формы и стильные элементы из ультратонкого сверхпрочного стекла напоминают современные смартфоны внешне и тактильно. Продуманный дизайн, удивительные детали и матовое покрытие придают аксессуарам по-настоящему изысканный вид. Коллекция аксессуаров Inspire V2.0 максимально наполнена и идеально подойдет для завершенного образа ванной комнаты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
19.04.2023
Светлана

Достоинства:
Стильный дизайн

Недостатки:
не выявлено

Комментарий:
Очень красивый


Кольцо для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A34422 черный - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6890 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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