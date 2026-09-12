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Смеситель для раковины сенсорный Damixa Jupiter 770290300, черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для раковины сенсорный Damixa Jupiter 770290300, черный

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Смеситель для раковины сенсорный Damixa Jupiter 770290300, черный - фото 1
Смеситель для раковины сенсорный Damixa Jupiter 770290300, черный - фото 2
Смеситель для раковины сенсорный Damixa Jupiter 770290300, черный - фото 3
Смеситель для раковины сенсорный Damixa Jupiter 770290300, черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для умывальника
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Высота излива
100
Длина излива
90
Запорный клапан
электромагнитный клапан
  • Смеситель для раковины сенсорный Damixa Jupiter 770290300, черный - фото 1
  • Смеситель для раковины сенсорный Damixa Jupiter 770290300, черный - фото 2
  • Смеситель для раковины сенсорный Damixa Jupiter 770290300, черный - фото 3
  • Смеситель для раковины сенсорный Damixa Jupiter 770290300, черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%
25 990 руб.  27 990 руб. 
Начислим 1560 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 680869
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Смеситель для раковины сенсорный Damixa Jupiter 770290300, черный
25 990 руб. -7%
27 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для умывальника
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
100
Длина излива
90
Запорный клапан
электромагнитный клапан
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х23х14
Вес, кг.
2.16

Описание товара Смеситель для раковины сенсорный Damixa Jupiter 770290300, черный

Инновационное пополнение культовой коллекции Jupiter - сенсорный смеситель для умывальника в ультрамодном матовом черном исполнении. Универсальное решение для жилых домов и общественных мест. Смеситель выполнен в стиле high-tech, поэтому он станет ярким акцентом и задаст динамику в интерьере. Безупречный внешний вид: невероятно тактильное покрытие Soft touch имеет благородный матовый блеск. Благодаря усиленным защитным свойствам, глубокий черный цвет не стирается и не тускнеет. Смеситель быстро фиксируется на раковине в одно отверстие. Клапан смешивания горячей и холодной воды с возможностью регулировки размещается под столешницей. Для включения воды достаточно поднести руки к смесителю. Дистанция срабатывания сенсора на расстоянии 10-30 см. Аэратор смесителя оснащен технологией Rub&Clean, позволяющей очистку без использования дополнительных средств. Сенсорные смесители позволяют сократить расход воды, а инновационная функция Eco Save обеспечит экономию до 30%. Струя воды насыщается кислородом, что обеспечивает хороший напор даже при низком давлении в системе.



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины сенсорный Damixa Jupiter 770290300, черный




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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для умывальника
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
100
Длина излива
90
Запорный клапан
электромагнитный клапан
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Инновационное пополнение культовой коллекции Jupiter - сенсорный смеситель для умывальника в ультрамодном матовом черном исполнении. Универсальное решение для жилых домов и общественных мест. Смеситель выполнен в стиле high-tech, поэтому он станет ярким акцентом и задаст динамику в интерьере. Безупречный внешний вид: невероятно тактильное покрытие Soft touch имеет благородный матовый блеск. Благодаря усиленным защитным свойствам, глубокий черный цвет не стирается и не тускнеет. Смеситель быстро фиксируется на раковине в одно отверстие. Клапан смешивания горячей и холодной воды с возможностью регулировки размещается под столешницей. Для включения воды достаточно поднести руки к смесителю. Дистанция срабатывания сенсора на расстоянии 10-30 см. Аэратор смесителя оснащен технологией Rub&Clean, позволяющей очистку без использования дополнительных средств. Сенсорные смесители позволяют сократить расход воды, а инновационная функция Eco Save обеспечит экономию до 30%. Струя воды насыщается кислородом, что обеспечивает хороший напор даже при низком давлении в системе.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для раковины сенсорный Damixa Jupiter 770290300, черный - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 25990 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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