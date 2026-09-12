Смеситель для раковины сенсорный Damixa Jupiter 770290300, черный
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Характеристики
Описание товара Смеситель для раковины сенсорный Damixa Jupiter 770290300, черный
Инновационное пополнение культовой коллекции Jupiter - сенсорный смеситель для умывальника в ультрамодном матовом черном исполнении. Универсальное решение для жилых домов и общественных мест. Смеситель выполнен в стиле high-tech, поэтому он станет ярким акцентом и задаст динамику в интерьере. Безупречный внешний вид: невероятно тактильное покрытие Soft touch имеет благородный матовый блеск. Благодаря усиленным защитным свойствам, глубокий черный цвет не стирается и не тускнеет. Смеситель быстро фиксируется на раковине в одно отверстие. Клапан смешивания горячей и холодной воды с возможностью регулировки размещается под столешницей. Для включения воды достаточно поднести руки к смесителю. Дистанция срабатывания сенсора на расстоянии 10-30 см. Аэратор смесителя оснащен технологией Rub&Clean, позволяющей очистку без использования дополнительных средств. Сенсорные смесители позволяют сократить расход воды, а инновационная функция Eco Save обеспечит экономию до 30%. Струя воды насыщается кислородом, что обеспечивает хороший напор даже при низком давлении в системе.
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Теги товара: черные, латунные, для накладной раковины, электронные, На столешницу
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