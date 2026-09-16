Скрытая часть термостата на 5 потребителей Hansgrohe RainSelect 15313180
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Характеристики
Описание товара Скрытая часть термостата на 5 потребителей Hansgrohe RainSelect 15313180
Встраиваемая часть термостата hansgrohe RainSelect на 5 потребителей (15313180) — это профессиональное решение для управления несколькими водными потоками в душевой системе, обеспечивающее удобство, точность и стиль. Управление до 5 потребителей — позволяет одновременно подключать и контролировать работу нескольких душевых или водных выходов, таких как верхний душ, ручной душ, гидромассажные форсунки и другие. Интеграция с системой RainSelect — обеспечивает удобное и интуитивно понятное управление температурой и распределением воды, создавая комфортное и персонализированное водное пространство. Совместимость с наружными элементами hansgrohe RainSelect — позволяет использовать современные панели управления с сенсорным переключением и термостатом. Высококачественные материалы и надежная сборка — гарантируют долговечность, устойчивость к коррозии и надежное функционирование в течение многих лет. Скрытый монтаж — компактная и незаметная установка за стеной, что обеспечивает эстетичность и удобство оформления ванной комнаты. Точная регулировка температуры и расхода воды — повышает безопасность и комфорт при использовании. Встраиваемая часть термостата hansgrohe RainSelect на 5 потребителя — идеальный выбор для создания современной, многофункциональной и удобной душевой системы с индивидуальным управлением.
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Теги товара: встраиваемые, латунные, Встраиваемые
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Теги товара: встраиваемые, латунные, Встраиваемые
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