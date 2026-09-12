Смеситель для раковины высокий Damixa Gala 530250500 розовое золото
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
розовое золото
Материал корпуса
латунь
Высота излива
258
Длина излива
150
Запорный клапан
керамический картридж
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 790 руб.
В наличии
Код товара: 680838
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
26 790 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
розовое золото
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
258
Длина излива
150
Запорный клапан
керамический картридж
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х20х6
Вес, кг.
2
Описание товара Смеситель для раковины высокий Damixa Gala 530250500 розовое золото
Смеситель Gala обладает мягкими геометричными формами которые идеально впишутся в современную ванную комнату. Смеситель с высоким изливом идеально впишется в современный интерьер ванной комнаты с накладной раковиной. Идеальное управление: керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры и мощности потока. Уникальная разработка Damixa аэратор EcoSave насыщает струю воды воздухом, что позволяет сократить расход практически в два раза. Инновационное покрытие High Gloss надежно защищает поверхность смесителя от мелких повреждений и сохраняет ювелирный блеск на долгие годы. Универсальный монтаж: подходит для установки как на столешницу, так и на раковину.
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Бренд
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
розовое золото
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
258
Длина излива
150
Запорный клапан
керамический картридж
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Смеситель Gala обладает мягкими геометричными формами которые идеально впишутся в современную ванную комнату. Смеситель с высоким изливом идеально впишется в современный интерьер ванной комнаты с накладной раковиной. Идеальное управление: керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры и мощности потока. Уникальная разработка Damixa аэратор EcoSave насыщает струю воды воздухом, что позволяет сократить расход практически в два раза. Инновационное покрытие High Gloss надежно защищает поверхность смесителя от мелких повреждений и сохраняет ювелирный блеск на долгие годы. Универсальный монтаж: подходит для установки как на столешницу, так и на раковину.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Смеситель для раковины высокий Damixa Gala 530250500 розовое золото - купить по цене 26790 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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