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Смеситель для раковины высокий AM.PM Func F8F92000, хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для раковины высокий AM.PM Func F8F92000, хром

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Смеситель для раковины высокий AM.PM Func F8F92000, хром - фото 1
Смеситель для раковины высокий AM.PM Func F8F92000, хром - фото 2
Смеситель для раковины высокий AM.PM Func F8F92000, хром - фото 3
Смеситель для раковины высокий AM.PM Func F8F92000, хром - фото 4
Смеситель для раковины высокий AM.PM Func F8F92000, хром - фото 5
Смеситель для раковины высокий AM.PM Func F8F92000, хром - фото 6
Смеситель для раковины высокий AM.PM Func F8F92000, хром - фото 7
Смеситель для раковины высокий AM.PM Func F8F92000, хром - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
254
Длина излива
170
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для раковины высокий AM.PM Func F8F92000, хром - фото 1
  • Смеситель для раковины высокий AM.PM Func F8F92000, хром - фото 2
  • Смеситель для раковины высокий AM.PM Func F8F92000, хром - фото 3
  • Смеситель для раковины высокий AM.PM Func F8F92000, хром - фото 4
  • Смеситель для раковины высокий AM.PM Func F8F92000, хром - фото 5
  • Смеситель для раковины высокий AM.PM Func F8F92000, хром - фото 6
  • Смеситель для раковины высокий AM.PM Func F8F92000, хром - фото 7
  • Смеситель для раковины высокий AM.PM Func F8F92000, хром - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%
25 990 руб.  27 990 руб. 
Начислим 1560 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624165
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Смеситель для раковины высокий AM.PM Func F8F92000, хром
25 990 руб. -7%
27 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Func
filter_none Товар входит в коллекцию Func

Коллекция Func


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, комплект подводки, набор креплений, инструкция, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
254
Длина излива
170
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
нет
Особенности
крепление на гайку
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
35х20х6
Вес, кг.
1.47

Описание товара Смеситель для раковины высокий AM.PM Func F8F92000, хром

Встречайте коллекцию Func – самую функциональную коллекцию в линейке AM.PM. Наши инженеры продумали и учли каждую деталь, чтобы сделать процесс использования продуктов максимально простым и комфортным для всех членов семьи. Безупречный внешний вид: яркий геометричный дизайн и утонченный силуэт – смеситель для раковины Func станет настоящим украшением современной ванной комнаты. Лаконичная ручка идеально ложится в ладонь, что значительно облегчает процесс управления и регулировки температуры. Высокий излив – идеальный выбор для ванной комнаты с накладной раковиной. Специально спроектированный для АМ.РМ керамический картридж SoftMotion 35 мм позволяет выдерживать любые перепады давления в водопроводной сети, сохраняя хороший напор и надежно защищая вас от ожогов.



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины высокий AM.PM Func F8F92000, хром




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, комплект подводки, набор креплений, инструкция, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
254
Длина излива
170
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Поворотный излив
нет
Особенности
крепление на гайку
Страна производитель
Германия
Описание
Встречайте коллекцию Func – самую функциональную коллекцию в линейке AM.PM. Наши инженеры продумали и учли каждую деталь, чтобы сделать процесс использования продуктов максимально простым и комфортным для всех членов семьи. Безупречный внешний вид: яркий геометричный дизайн и утонченный силуэт – смеситель для раковины Func станет настоящим украшением современной ванной комнаты. Лаконичная ручка идеально ложится в ладонь, что значительно облегчает процесс управления и регулировки температуры. Высокий излив – идеальный выбор для ванной комнаты с накладной раковиной. Специально спроектированный для АМ.РМ керамический картридж SoftMotion 35 мм позволяет выдерживать любые перепады давления в водопроводной сети, сохраняя хороший напор и надежно защищая вас от ожогов.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для раковины высокий AM.PM Func F8F92000, хром - по цене 25990 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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