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Смеситель для душа с термостатом Damixa Gala 536000000, хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для душа с термостатом Damixa Gala 536000000, хром

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Термостатический смеситель Damixa Gala 536000000 для душа, хром - фото 1
Термостатический смеситель Damixa Gala 536000000 для душа, хром - фото 2
Термостатический смеситель Damixa Gala 536000000 для душа, хром - фото 3
Термостатический смеситель Damixa Gala 536000000 для душа, хром - фото 4
Термостатический смеситель Damixa Gala 536000000 для душа, хром - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для душа
Тип управления
термостат
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Запорный клапан
термостатический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
  • Термостатический смеситель Damixa Gala 536000000 для душа, хром - фото 1
  • Термостатический смеситель Damixa Gala 536000000 для душа, хром - фото 2
  • Термостатический смеситель Damixa Gala 536000000 для душа, хром - фото 3
  • Термостатический смеситель Damixa Gala 536000000 для душа, хром - фото 4
  • Термостатический смеситель Damixa Gala 536000000 для душа, хром - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 790 руб. 
Начислим 1608 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 612238
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Смеситель для душа с термостатом Damixa Gala 536000000, хром
26 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для душа
Высота, см
6.5
Страна бренда
Дания
Ширина, см
28.8
Тип управления
термостат
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
да
Аэратор в комплекте
нет
Запорный клапан
термостатический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х10х9
Вес, кг.
1.8

Описание товара Смеситель для душа с термостатом Damixa Gala 536000000, хром

Термостатический смеситель для душа Gala идеально впишется в современную ванную комнату. Максимальная безопасность: термостатический картридж 35мм обеспечивает точную настройку температуры и напора воды. Специальная кнопка-предохранитель не позволяет случайно повысить температуру воды. Выставляйте комфортные для вас параметры легким поворотом правой ручки смесителя. Переключайте потоки воды между лейкой и верхним душем поворотом левой ручки смесителя. Инновационное покрытие High Gloss надежно защищает хромовую поверхность смесителя от мелких повреждений и сохраняет ювелирный блеск на долгие годы. Такой смеситель прослужит вам минимум 10 лет.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные

Отзывы о товаре Смеситель для душа с термостатом Damixa Gala 536000000, хром




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для душа
Высота, см
6.5
Страна бренда
Дания
Ширина, см
28.8
Тип управления
термостат
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
да
Аэратор в комплекте
нет
Развернуть
Запорный клапан
термостатический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Описание
Термостатический смеситель для душа Gala идеально впишется в современную ванную комнату. Максимальная безопасность: термостатический картридж 35мм обеспечивает точную настройку температуры и напора воды. Специальная кнопка-предохранитель не позволяет случайно повысить температуру воды. Выставляйте комфортные для вас параметры легким поворотом правой ручки смесителя. Переключайте потоки воды между лейкой и верхним душем поворотом левой ручки смесителя. Инновационное покрытие High Gloss надежно защищает хромовую поверхность смесителя от мелких повреждений и сохраняет ювелирный блеск на долгие годы. Такой смеситель прослужит вам минимум 10 лет.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для душа с термостатом Damixa Gala 536000000, хром - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 26790 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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