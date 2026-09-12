Смеситель для ванной и душа Damixa Arc 291000200 никель
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Характеристики
Описание товара Смеситель для ванной и душа Damixa Arc 291000200 никель
Инновационный смеситель серии Arc теперь и в цвете никель. Джойстиковое управление и переключение режимов ванна/душ поворотом излива - функциональные ноу-хау индустрии. Космический дизайн и датское качество делают смесители для ванны и душа Arc бесспорными лидерами рынка и любимцами покупателей. Керамический картридж Light Flow обеспечивает плавную регулировку температуры воды, а джойстиковое управление интуитивно понятно и будет значительно удобнее при приятии душа. Для переключения воды на душ необходимо повернуть излив - такое решение добавляет пространство для комфортного принятия душа. Аэратор оснащен функцией Rub&Clean, которая позволяет очищать аэратор одним прикосновением пальца. Смеситель оборудован керамическим картриджем 35 мм, который обеспечивает оптимальную регулировку температуры, а также позволяет выдерживать любые перепады давления. Регулировка аэратора в пределах 15° в любую сторону позволяет индивидуально настроить работу смесителя. А уникальная разработка аэратор Eco Save насыщает струю воды воздухом, что позволяет сократить расход воды практически в два раза.
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