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Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Apple iPhone 16
Цвет
розовый
Диагональ экрана, дюйм
6.1
Разрешение экрана
2556x1179
Процессор
Apple A18
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
1
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
68 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 678991
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Описание товара Смартфон Apple iPhone 16 256Gb (MYEG3HN/A) Pink
Apple iPhone 16 — смартфон последнего поколения от известного бренда. Модель может работать без подзарядки до 80 часов при воспроизведении музыки.
Преимущества Apple iPhone 16
Разблокировка по лицу.
128 ГБ встроенной памяти.
Сапфировое стекло.
Поддержка аксессуаров и устройств беспроводной зарядки MagSafe.
Быстрая зарядка.
Водонепроницаемый корпус с защитой IP68.
Большой яркий экран
В Apple iPhone 16 установлен экран OLED Super Retina XDR с диагональю 6.1 дюйма с разрешением 2556х1179 пикселей. Дисплей выводит яркую картинку и видео без задержек и мерцаний, обеспечивает комфорт просмотра контента под углом.
Современная система камер
В смартфоне предусмотрены 2 основных и 1 тыловая камера с оптикой Sony. Основной широкоугольный объектив 48 Мп оснащен системой оптической стабилизации, сверхширокоугольный объектив 12 Мп снимает с углом обзора 120°. 10-кратный цифровой и 2-кратный оптический зум позволяют делать качественные снимки удаленных объектов, а интеллектуальная система настройки автоматически корректирует их искажения, выбирает режим в зависимости от освещения и удаленности. Камера может снимать с разрешением 1920x1080 и 3840x2160 пикселей с частотой 240 кад/сек, в том числе в режимах макровидео, замедленная съемка и таймлапс.
Apple iPhone 16 — смартфон последнего поколения от известного бренда. Модель может работать без подзарядки до 80 часов при воспроизведении музыки.
Преимущества Apple iPhone 16
Разблокировка по лицу.
128 ГБ встроенной памяти.
Сапфировое стекло.
Поддержка аксессуаров и устройств беспроводной зарядки MagSafe.
Быстрая зарядка.
Водонепроницаемый корпус с защитой IP68.
Большой яркий экран
В Apple iPhone 16 установлен экран OLED Super Retina XDR с диагональю 6.1 дюйма с разрешением 2556х1179 пикселей. Дисплей выводит яркую картинку и видео без задержек и мерцаний, обеспечивает комфорт просмотра контента под углом.
Современная система камер
В смартфоне предусмотрены 2 основных и 1 тыловая камера с оптикой Sony. Основной широкоугольный объектив 48 Мп оснащен системой оптической стабилизации, сверхширокоугольный объектив 12 Мп снимает с углом обзора 120°. 10-кратный цифровой и 2-кратный оптический зум позволяют делать качественные снимки удаленных объектов, а интеллектуальная система настройки автоматически корректирует их искажения, выбирает режим в зависимости от освещения и удаленности. Камера может снимать с разрешением 1920x1080 и 3840x2160 пикселей с частотой 240 кад/сек, в том числе в режимах макровидео, замедленная съемка и таймлапс.
Смартфон Apple iPhone 16 256Gb (MYEG3HN/A) Pink - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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