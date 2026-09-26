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Bob Sinclar - Paradise (3596974526167) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bob Sinclar - Paradise (3596974526167) виниловая пластинка

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3596974526167, Виниловая пластинка Sinclar, Bob, Paradise - фото 1
3596974526167, Виниловая пластинка Sinclar, Bob, Paradise - фото 2
3596974526167, Виниловая пластинка Sinclar, Bob, Paradise - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • 3596974526167, Виниловая пластинка Sinclar, Bob, Paradise - фото 1
  • 3596974526167, Виниловая пластинка Sinclar, Bob, Paradise - фото 2
  • 3596974526167, Виниловая пластинка Sinclar, Bob, Paradise - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 665631
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Характеристики

Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bob Sinclar - Paradise (3596974526167) виниловая пластинка

Ремастированное переиздание дебютного альбома 1998 года Paradise мастера французского диско-хауса Боба Синклера, номинированного на Грэмми продюсера, автора ремиксов (Мадонна, Jamiroquai, Stardust, Рианна, Моби). Издание на виниле.. Классика французского хауса с такими хитами, как Gym Tonic (совместно с Томасом Бангалтером), Ultimate Funk и My Only Love.

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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Ремастированное переиздание дебютного альбома 1998 года Paradise мастера французского диско-хауса Боба Синклера, номинированного на Грэмми продюсера, автора ремиксов (Мадонна, Jamiroquai, Stardust, Рианна, Моби). Издание на виниле.. Классика французского хауса с такими хитами, как Gym Tonic (совместно с Томасом Бангалтером), Ultimate Funk и My Only Love.
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Отзывы


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