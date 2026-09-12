Talking Heads - Remain In Light (0081227080211) виниловая пластинка
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Описание товара Talking Heads - Remain In Light (0081227080211) виниловая пластинка
Remain in Light - четвертый студийный альбом американской рок-группы Talking Heads, выпущенный 8 октября 1980 г. на лейбле Sire Records. Альбом был записан в студиях Compass Point Studios на Багамах и Sigma Sound Studios в Филадельфии в июле и августе 1980 года. Это был последний альбом Talking Heads, продюсером которого выступил Брайан Ино. Альбом Remain in Light был высоко оценен критиками, которые отметили его звуковые эксперименты, ритмические инновации и слаженное слияние различных жанров. Альбом занял 19-е место в US Billboard 200 и 21-е место в UK Albums Chart, а также породил синглы Once in a Lifetime и Houses in Motion. Релиз был включен в списки лучших альбомов 1980-х гг. и всех времен, и часто считается магнум опусом Talking Heads. В 2017 году Библиотека Конгресса США признала альбом культурно, исторически или художественно значимым и выбрала его для сохранения в Национальном реестре звукозаписей.
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