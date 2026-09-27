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0196588016912, Strokes, The, Is This It (coloured) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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0196588016912, Strokes, The, Is This It (coloured) виниловая пластинка

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0196588016912, Strokes, The, Is This It (coloured) виниловая пластинка - фото 1
0196588016912, Strokes, The, Is This It (coloured) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Strokes
Альбом (сингл)
IS THIS IT
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 0196588016912, Strokes, The, Is This It (coloured) виниловая пластинка - фото 1
  • 0196588016912, Strokes, The, Is This It (coloured) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665412
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
0196588016912, Strokes, The, Is This It (coloured) виниловая пластинка
3 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rca
Barcode
[0196588016912]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Strokes
Альбом (сингл)
IS THIS IT
Трек-лист
Is This It, The Modern Age, Soma, Barely Legal, Someday, Alone, Together, Last Nite, Hard To Explain, York City Cops, Trying Your Luck, Take It Or Leave It
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 0196588016912, Strokes, The, Is This It (coloured) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Is This It, The Modern Age, Soma, Barely Legal, Someday, Alone, Together, Last Nite, Hard To Explain, York City Cops, Trying Your Luck, Take It Or Leave It



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре 0196588016912, Strokes, The, Is This It (coloured) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
RCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rca
Barcode
[0196588016912]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Strokes
Альбом (сингл)
IS THIS IT
Трек-лист
Is This It, The Modern Age, Soma, Barely Legal, Someday, Alone, Together, Last Nite, Hard To Explain, York City Cops, Trying Your Luck, Take It Or Leave It
Версия издания
цветной винил
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Is This It, The Modern Age, Soma, Barely Legal, Someday, Alone, Together, Last Nite, Hard To Explain, York City Cops, Trying Your Luck, Take It Or Leave It


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


0196588016912, Strokes, The, Is This It (coloured) виниловая пластинка - купить по цене 3150 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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