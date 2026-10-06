Cassie Kinoshi - Gratitude (0789993994151) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб.
В наличии
Код товара: 665229
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 620 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
International Anthem
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Cassie Kinoshi - Gratitude (0789993994151) виниловая пластинка
Погрузитесь в мир удивительной музыки с виниловой пластинкой Cassie Kinoshi / Gratitude. Этот альбом (1LP) открывает перед вами музыкальное пространство, наполненное глубокими звуками и неповторимой атмосферой. Музыка Кэсси Киноши на этой пластинке поразит вас своей оригинальностью и музыкальной экспрессией. Каждая композиция на альбоме Gratitude переносят вас в удивительный мир музыки, наполненный эмоциями и гармонией звуков. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Cassie Kinoshi / Gratitude и погрузиться в эту захватывающую звуковую путешествие. Этот альбом станет прекрасным дополнением вашей коллекции и подарит вам множество музыкальных впечатлений.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 460 руб.865 руб. в СплитМумий Тролль - 8 Часть 2 (Lim.Ed., Blue Cover) (Mtviii 888-23-2)...
-
В наличииЦена 3 480 руб.870 руб. в СплитMeghan Trainor - Treat Myself (coloured) (0190758364612) винилов...
-
В наличииЦена 3 480 руб.870 руб. в СплитThe Flaming Lips - The Soft Bulletin Companion (coloured) (00936...
-
В наличииЦена 3 480 руб.870 руб. в СплитRag'n'Bone Man - Life By Misadventure (0194398549712) виниловая ...
-
В наличииЦена 3 480 руб.870 руб. в СплитDream Theater - Awake Demos (1994) (0194399834213) виниловая пла...
-
В наличииЦена 3 480 руб.870 руб. в СплитDream Theater - When Dream And Day Reunite (Live) (0194399264218...
-
В наличииЦена 3 480 руб.870 руб. в СплитHugar - Rift (0194399415719) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 480 руб.870 руб. в СплитStiff Little Fingers - BBC Live In Concert (coloured) (019029650...
-
В наличииЦена 3 480 руб.870 руб. в СплитLou Reed - New York (coloured) (0603497843206) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 480 руб.870 руб. в СплитThe Snuts - W.L. Live From Stirling Castle (coloured) (019029657...
-
В наличииЦена 3 480 руб.870 руб. в СплитRudimental - Ground Control (coloured) (0190296683954) виниловая...
-
В наличииЦена 3 490 руб.873 руб. в СплитPaul Stanley'S Soul Station(Kiss - Now And Then (2Lp) (602435149...
Бренд
International Anthem
Тип товара
Виниловая пластинка
Погрузитесь в мир удивительной музыки с виниловой пластинкой Cassie Kinoshi / Gratitude. Этот альбом (1LP) открывает перед вами музыкальное пространство, наполненное глубокими звуками и неповторимой атмосферой. Музыка Кэсси Киноши на этой пластинке поразит вас своей оригинальностью и музыкальной экспрессией. Каждая композиция на альбоме Gratitude переносят вас в удивительный мир музыки, наполненный эмоциями и гармонией звуков. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Cassie Kinoshi / Gratitude и погрузиться в эту захватывающую звуковую путешествие. Этот альбом станет прекрасным дополнением вашей коллекции и подарит вам множество музыкальных впечатлений.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Купить Cassie Kinoshi - Gratitude (0789993994151) виниловая пластинка - по цене 3620 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Cassie Kinoshi - Gratitude (0789993994151) виниловая пластинка