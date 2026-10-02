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Наушники Xiaomi Redmi Buds 5 Pro Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Xiaomi Redmi Buds 5 Pro Black

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Наушники Xiaomi Redmi Buds 5 Pro Black - фото 2
Наушники Xiaomi Redmi Buds 5 Pro Black - фото 3
Наушники Xiaomi Redmi Buds 5 Pro Black - фото 4
Наушники Xiaomi Redmi Buds 5 Pro Black - фото 5
Наушники Xiaomi Redmi Buds 5 Pro Black - фото 6
Наушники Xiaomi Redmi Buds 5 Pro Black - фото 7
Наушники Xiaomi Redmi Buds 5 Pro Black - фото 8
Наушники Xiaomi Redmi Buds 5 Pro Black - фото 9
Наушники Xiaomi Redmi Buds 5 Pro Black - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 5 Pro Black - фото 1
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 5 Pro Black - фото 2
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 5 Pro Black - фото 3
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 5 Pro Black - фото 4
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 5 Pro Black - фото 5
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 5 Pro Black - фото 6
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 5 Pro Black - фото 7
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 5 Pro Black - фото 8
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 5 Pro Black - фото 9
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 5 Pro Black - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 660446
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Характеристики

Бренд
Redmi
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Микрофон
да
Длина кабеля, м
0.2
Система активного шумоподавления
да
Размеры в упаковке, см
10х10х3
Вес, г.
167

Описание товара Наушники Xiaomi Redmi Buds 5 Pro Black

Наушники Xiaomi Redmi Buds 5 Pro - это сочетание 10-мм динамических драйверов с керамическим покрытием и 11-мм низкочастотных вуферов с титановой облицовкой, которые обеспечивают потрясающее аудио с высокой четкостью и мощными басами. Функция активного шумоподавления до 52 дБ и поддержка аудиокодеков LHDC 5.0 и LHDC Lossless гарантируют передачу звука без потерь. Неограниченные мелодии в течение до 10 часов на одном заряде, и с бесперебойным воспроизведением до 38 часов с учетом кейса. Будьте в центре своей аудиовселенной, не заботясь о заряде. Переживайте мгновенное восстановление энергии с функцией быстрой подзарядки – всего 5 минут в чехле гарантируют вам 2 часа непрерывного прослушивания. Светодиод на кейсе не просто отображает уровень заряда, это ваш компаньон, говорящий вам о состоянии ваших наушников. Интуитивное управление, совпадающее с вашим стилем жизни.

Отзывы о товаре Наушники Xiaomi Redmi Buds 5 Pro Black




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Характеристики
Бренд
Redmi
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Микрофон
да
Длина кабеля, м
0.2
Система активного шумоподавления
да
Описание
Наушники Xiaomi Redmi Buds 5 Pro - это сочетание 10-мм динамических драйверов с керамическим покрытием и 11-мм низкочастотных вуферов с титановой облицовкой, которые обеспечивают потрясающее аудио с высокой четкостью и мощными басами. Функция активного шумоподавления до 52 дБ и поддержка аудиокодеков LHDC 5.0 и LHDC Lossless гарантируют передачу звука без потерь. Неограниченные мелодии в течение до 10 часов на одном заряде, и с бесперебойным воспроизведением до 38 часов с учетом кейса. Будьте в центре своей аудиовселенной, не заботясь о заряде. Переживайте мгновенное восстановление энергии с функцией быстрой подзарядки – всего 5 минут в чехле гарантируют вам 2 часа непрерывного прослушивания. Светодиод на кейсе не просто отображает уровень заряда, это ваш компаньон, говорящий вам о состоянии ваших наушников. Интуитивное управление, совпадающее с вашим стилем жизни.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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