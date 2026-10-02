Наушники Xiaomi Redmi Buds 5 Pro Black
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Наушники Xiaomi Redmi Buds 5 Pro Black
Наушники Xiaomi Redmi Buds 5 Pro - это сочетание 10-мм динамических драйверов с керамическим покрытием и 11-мм низкочастотных вуферов с титановой облицовкой, которые обеспечивают потрясающее аудио с высокой четкостью и мощными басами. Функция активного шумоподавления до 52 дБ и поддержка аудиокодеков LHDC 5.0 и LHDC Lossless гарантируют передачу звука без потерь. Неограниченные мелодии в течение до 10 часов на одном заряде, и с бесперебойным воспроизведением до 38 часов с учетом кейса. Будьте в центре своей аудиовселенной, не заботясь о заряде. Переживайте мгновенное восстановление энергии с функцией быстрой подзарядки – всего 5 минут в чехле гарантируют вам 2 часа непрерывного прослушивания. Светодиод на кейсе не просто отображает уровень заряда, это ваш компаньон, говорящий вам о состоянии ваших наушников. Интуитивное управление, совпадающее с вашим стилем жизни.
Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, JBL с шумоподавлением, Игровые с микрофоном, Беспроводные с шумоподавлением, Накладные наушники с шумоподавлением, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 290 руб.1573 руб. в СплитНаушники Realme Buds Air 6 Pro, бело-голубые
-
В наличииЦена 6 530 руб. 16 376 руб.1633 руб. в СплитНаушники Marshall Major IV Black
-
В наличииЦена 6 540 руб.1635 руб. в СплитНаушники Huawei FreeBuds 7i (55038456) Black
-
В наличииЦена 6 540 руб.1635 руб. в СплитНаушники Huawei FreeBuds 7i (55038455) Pink
-
В наличииЦена 6 540 руб.1635 руб. в СплитНаушники Huawei FreeBuds 7i (55038457) White
-
В наличииЦена 6 550 руб.1638 руб. в СплитНаушники Marshall Major V Black
-
В наличииЦена 6 550 руб.1638 руб. в СплитНаушники Marshall Major V Brown
-
В наличииЦена 6 550 руб. 9 790 руб.1638 руб. в СплитНаушники Creative ZEN Hybrid 2 (Cream)
-
В наличииЦена 6 550 руб.1638 руб. в СплитНаушники Marshall Major V Cream
-
В наличииЦена 6 550 руб.1638 руб. в СплитНаушники Marshall Major V Midnight Blue
-
В наличииЦена 6 760 руб.1690 руб. в СплитНаушники Razer Barracuda X Mercury White RZ04-04430200-R3M1
-
В наличииЦена 6 860 руб.1715 руб. в СплитНаушники A4Tech Bloody MR575 черный (MR575)
Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, JBL с шумоподавлением, Игровые с микрофоном, Беспроводные с шумоподавлением, Накладные наушники с шумоподавлением, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега
Отзывы о товаре Наушники Xiaomi Redmi Buds 5 Pro Black