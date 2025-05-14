Дрель-шуруповерт BS18G4-202C 4935478630 AEG
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
54
Макс. диаметр сверления металла
13
Питание
от аккумулятора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 620 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 659793
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, 2 аккумулятора L1820S, зарядное устройство BL18S, инструкция, кейс
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
2
Макс. диаметр патрона
13 мм
Кол-во скоростей работы
2
Макс. крутящий момент
60
Макс. диаметр сверления дерева
54
Макс. диаметр сверления металла
13
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х35х15
Вес, кг.
4.36
Описание товара Дрель-шуруповерт BS18G4-202C 4935478630 AEG
Дрель-шуруповерт AEG BS18G4-202C 4935478630 подходит для отделочных и ремонтных работ в помещении. Позволяет сверлить отверстия и закручивать крепежные элементы. Не зависит от наличия электросети.
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Теги товара: Двухскоростные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, 2 аккумулятора L1820S, зарядное устройство BL18S, инструкция, кейс
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
2
Макс. диаметр патрона
13 мм
Кол-во скоростей работы
2
Макс. крутящий момент
60
Макс. диаметр сверления дерева
54
Макс. диаметр сверления металла
13
Развернуть
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Страна производитель
Китай
Дрель-шуруповерт AEG BS18G4-202C 4935478630 подходит для отделочных и ремонтных работ в помещении. Позволяет сверлить отверстия и закручивать крепежные элементы. Не зависит от наличия электросети.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Достоинства:
Комментарий:
Красивый и удобный кейс, комплектность и качество элементов полностью соответствует описанию. Работает исправно, покупкой доволен.
Достоинства:
Комментарий:
отличный шуруповёрт. уже не первый в нашей команде
Достоинства:
Комментарий:
быстрая доставка, всё отлично , буду заказывать ещё !)
Достоинства:
Комментарий:
Покупала мужу в подарок, счастью не было предела. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
хороший шуроповерт 10 лет уже ими работаем
Достоинства:
Комментарий:
Хороший мощный шуруповёрт.Продовца рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл в хорошем состоянии. Посмотрим в деле. Надеюсь на качество инструмента
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар. Покупала подарок мужу, очень доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Покупала в подарок Сын очень доволен.
Достоинства:
Комментарий:
в целом пойдет. главное чтобы работал дооолго. не понравилось что аккумулятор стоит на своем месте как то хлипко,болтается. не понравились застёжки кейса. хотя это наверно на любителя. ну в целом агрегат выполнен добротно.
Достоинства:
Комментарий:
Шуруповёрт мне понравился.В руке лежит очень удобно.Тяжеленький.Звук при работе приятный.Коплектация полная .2 аккумулятора зарядное устройство качество пластика все хорошего уровня Крепкий кейс небольшого размера
Достоинства:
Комментарий:
Отличный, мощный шуруповерт, для моих задач справляется на все сто
Достоинства:
Комментарий:
просто класс ..немного увесистый для женской руки , но советую однозначно
Достоинства:
Комментарий:
Очень впечатлил начиная с упаковки, сделан качественно, работает мощно, в комплекте 2 аккумулятора, будем пробовать в деле! Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
нормальный аппарат,60 нм есть по факту и довольно надёжно ощущается , когда берешь в руки. проверил на объекте на вшивость - Шурик жив и здоров)
Достоинства:
Комментарий:
Классный. Советую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
отличный шурик за 1.5 года нариканий нет . зпказал второй . прищёл быстро . рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Нужен был шуруповерт, т.к. старый сломался, трещит и не крутит. Ребята, которые постоянно работают с шуруповертами, порекомендовали АЕГ. Сказали - бери,не пожалеешь, он надежный и профессиональный. К нам приехал быстро в кейсе и коробке. Цена, конечно, дороговато, 16000 тысяч. Будем надеяться, что прослужит долго. Пишу от имени мужа. Весь вечер любовался.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший Шурик у брата такой же
Достоинства:
Комментарий:
отличный шуруповёрт рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
хороший, мощный шуроповерт. макита курит нервно в сторонке.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная дрель шуруповёрт, дающая уверенность в долгой и надёжной службе.
Достоинства:
Комментарий:
Шуруповерт качественный. С данной маркой особо не знаком, но по всем показателям от оригинала ничем не отличается. Своих денег стоит - 100%.
Достоинства:
Комментарий:
отличный аппарат, давно хотел. мечта сбылась.
Достоинства:
Комментарий:
отличный шурик рекомендую всем
Дрель-шуруповерт BS18G4-202C 4935478630 AEG - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт BS18G4-202C 4935478630 AEG
Достоинства:
Комментарий:
Красивый и удобный кейс, комплектность и качество элементов полностью соответствует описанию. Работает исправно, покупкой доволен.
Достоинства:
Комментарий:
отличный шуруповёрт. уже не первый в нашей команде
Достоинства:
Комментарий:
быстрая доставка, всё отлично , буду заказывать ещё !)
Достоинства:
Комментарий:
Покупала мужу в подарок, счастью не было предела. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
хороший шуроповерт 10 лет уже ими работаем
Достоинства:
Комментарий:
Хороший мощный шуруповёрт.Продовца рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл в хорошем состоянии. Посмотрим в деле. Надеюсь на качество инструмента
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар. Покупала подарок мужу, очень доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Покупала в подарок Сын очень доволен.
Достоинства:
Комментарий:
в целом пойдет. главное чтобы работал дооолго. не понравилось что аккумулятор стоит на своем месте как то хлипко,болтается. не понравились застёжки кейса. хотя это наверно на любителя. ну в целом агрегат выполнен добротно.
Достоинства:
Комментарий:
Шуруповёрт мне понравился.В руке лежит очень удобно.Тяжеленький.Звук при работе приятный.Коплектация полная .2 аккумулятора зарядное устройство качество пластика все хорошего уровня Крепкий кейс небольшого размера
Достоинства:
Комментарий:
Отличный, мощный шуруповерт, для моих задач справляется на все сто
Достоинства:
Комментарий:
просто класс ..немного увесистый для женской руки , но советую однозначно
Достоинства:
Комментарий:
Очень впечатлил начиная с упаковки, сделан качественно, работает мощно, в комплекте 2 аккумулятора, будем пробовать в деле! Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
нормальный аппарат,60 нм есть по факту и довольно надёжно ощущается , когда берешь в руки. проверил на объекте на вшивость - Шурик жив и здоров)
Достоинства:
Комментарий:
Классный. Советую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
отличный шурик за 1.5 года нариканий нет . зпказал второй . прищёл быстро . рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Нужен был шуруповерт, т.к. старый сломался, трещит и не крутит. Ребята, которые постоянно работают с шуруповертами, порекомендовали АЕГ. Сказали - бери,не пожалеешь, он надежный и профессиональный. К нам приехал быстро в кейсе и коробке. Цена, конечно, дороговато, 16000 тысяч. Будем надеяться, что прослужит долго. Пишу от имени мужа. Весь вечер любовался.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший Шурик у брата такой же
Достоинства:
Комментарий:
отличный шуруповёрт рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
хороший, мощный шуроповерт. макита курит нервно в сторонке.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная дрель шуруповёрт, дающая уверенность в долгой и надёжной службе.
Достоинства:
Комментарий:
Шуруповерт качественный. С данной маркой особо не знаком, но по всем показателям от оригинала ничем не отличается. Своих денег стоит - 100%.
Достоинства:
Комментарий:
отличный аппарат, давно хотел. мечта сбылась.
Достоинства:
Комментарий:
отличный шурик рекомендую всем