Royksopp, Senior (coloured) (0711297396607) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Royksopp, Senior (coloured) (0711297396607) виниловая пластинка
Новый студийный альбом норвежских электронщиков. С новым релизом группа намерена перебить успех прошлогоднего альбома Junior. Senior был записан в тот же период времени, что и предыдущий диск, однако записан он был в более свободной форме, он более личный и менее попсовый. А главное, альбом полностью инструментальный. Участники группы комментируют: Оба альбома - Junior (Младший) и Senior(Старший) - имеют родство, которое передает две очень разные формы самовыражения Royksopp. Junior - с упором на вокал, незамысловатыми мелодиями и гармониями, обладает энергией и пытливым характером, диктует самоуверенный гимн молодежи Hey Ho Lets Go!. в то время как Senior до краев переполнен воспоминаниями и темными секретами, твердящий я стар, у меня много опыта. это альбом о старении. Senior - альбом концептуальный. Каждая песня так же важна как предыдущая или последующая. Ни один из треков не должен вырываться из общего контекста, т.е. рассматриваться отдельно от альбома.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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