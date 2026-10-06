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Royksopp, Senior (coloured) (0711297396607) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Royksopp, Senior (coloured) (0711297396607) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Royksopp, Senior (coloured) (0711297396607) - фото 1
Виниловая пластинка Royksopp, Senior (coloured) (0711297396607) - фото 2
Виниловая пластинка Royksopp, Senior (coloured) (0711297396607) - фото 3
Виниловая пластинка Royksopp, Senior (coloured) (0711297396607) - фото 4
Виниловая пластинка Royksopp, Senior (coloured) (0711297396607) - фото 5
Виниловая пластинка Royksopp, Senior (coloured) (0711297396607) - фото 6
Виниловая пластинка Royksopp, Senior (coloured) (0711297396607) - фото 7
Виниловая пластинка Royksopp, Senior (coloured) (0711297396607) - фото 8
Виниловая пластинка Royksopp, Senior (coloured) (0711297396607) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Виниловая пластинка Royksopp, Senior (coloured) (0711297396607) - фото 1
  • Виниловая пластинка Royksopp, Senior (coloured) (0711297396607) - фото 2
  • Виниловая пластинка Royksopp, Senior (coloured) (0711297396607) - фото 3
  • Виниловая пластинка Royksopp, Senior (coloured) (0711297396607) - фото 4
  • Виниловая пластинка Royksopp, Senior (coloured) (0711297396607) - фото 5
  • Виниловая пластинка Royksopp, Senior (coloured) (0711297396607) - фото 6
  • Виниловая пластинка Royksopp, Senior (coloured) (0711297396607) - фото 7
  • Виниловая пластинка Royksopp, Senior (coloured) (0711297396607) - фото 8
  • Виниловая пластинка Royksopp, Senior (coloured) (0711297396607) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 659257
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Royksopp, Senior (coloured) (0711297396607) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cooking Vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Royksopp, Senior (coloured) (0711297396607) виниловая пластинка

Новый студийный альбом норвежских электронщиков. С новым релизом группа намерена перебить успех прошлогоднего альбома Junior. Senior был записан в тот же период времени, что и предыдущий диск, однако записан он был в более свободной форме, он более личный и менее попсовый. А главное, альбом полностью инструментальный. Участники группы комментируют: Оба альбома - Junior (Младший) и Senior(Старший) - имеют родство, которое передает две очень разные формы самовыражения Royksopp. Junior - с упором на вокал, незамысловатыми мелодиями и гармониями, обладает энергией и пытливым характером, диктует самоуверенный гимн молодежи Hey Ho Lets Go!. в то время как Senior до краев переполнен воспоминаниями и темными секретами, твердящий я стар, у меня много опыта. это альбом о старении. Senior - альбом концептуальный. Каждая песня так же важна как предыдущая или последующая. Ни один из треков не должен вырываться из общего контекста, т.е. рассматриваться отдельно от альбома.

Отзывы о товаре Royksopp, Senior (coloured) (0711297396607) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Cooking Vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Новый студийный альбом норвежских электронщиков. С новым релизом группа намерена перебить успех прошлогоднего альбома Junior. Senior был записан в тот же период времени, что и предыдущий диск, однако записан он был в более свободной форме, он более личный и менее попсовый. А главное, альбом полностью инструментальный. Участники группы комментируют: Оба альбома - Junior (Младший) и Senior(Старший) - имеют родство, которое передает две очень разные формы самовыражения Royksopp. Junior - с упором на вокал, незамысловатыми мелодиями и гармониями, обладает энергией и пытливым характером, диктует самоуверенный гимн молодежи Hey Ho Lets Go!. в то время как Senior до краев переполнен воспоминаниями и темными секретами, твердящий я стар, у меня много опыта. это альбом о старении. Senior - альбом концептуальный. Каждая песня так же важна как предыдущая или последующая. Ни один из треков не должен вырываться из общего контекста, т.е. рассматриваться отдельно от альбома.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Royksopp, Senior (coloured) (0711297396607) виниловая пластинка - по цене 4780 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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