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Паровая швабра Kitfort КТ-1076 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Паровая швабра Kitfort КТ-1076

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Паровая швабра Kitfort КТ-1076 - фото 1
Паровая швабра Kitfort КТ-1076 - фото 2
Паровая швабра Kitfort КТ-1076 - фото 3
Паровая швабра Kitfort КТ-1076 - фото 4
Паровая швабра Kitfort КТ-1076 - фото 5
Паровая швабра Kitfort КТ-1076 - фото 6
Паровая швабра Kitfort КТ-1076 - фото 7
Паровая швабра Kitfort КТ-1076 - фото 8
Паровая швабра Kitfort КТ-1076 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Паровые швабры
  • Паровая швабра Kitfort КТ-1076 - фото 1
  • Паровая швабра Kitfort КТ-1076 - фото 2
  • Паровая швабра Kitfort КТ-1076 - фото 3
  • Паровая швабра Kitfort КТ-1076 - фото 4
  • Паровая швабра Kitfort КТ-1076 - фото 5
  • Паровая швабра Kitfort КТ-1076 - фото 6
  • Паровая швабра Kitfort КТ-1076 - фото 7
  • Паровая швабра Kitfort КТ-1076 - фото 8
  • Паровая швабра Kitfort КТ-1076 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 657961
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Паровые швабры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х25х14
Вес, кг.
2.63

Описание товара Паровая швабра Kitfort КТ-1076

Пароочиститель Kitfort КТ-1076 оснащен регулятором для установки подходящей мощности. Вода из 0.45-литрового резервуара нагревается за 15 сек. Время непрерывной работы прибора рассчитано на 37 мин. Панель управления находится на корпусе устройства. Kitfort КТ-1076 комплектуется насадками для очистки ковровых и напольных покрытий, зеркал, стекол. В насадку для пола встроена УФ-лампа, которая нейтрализует бактерии. При подключении к сети используется 2.8-метровый кабель. Предусмотренные конструкцией держатели служат для компактного хранения шнура.

Отзывы о товаре Паровая швабра Kitfort КТ-1076




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Паровые швабры
Страна производитель
Китай
Описание
Пароочиститель Kitfort КТ-1076 оснащен регулятором для установки подходящей мощности. Вода из 0.45-литрового резервуара нагревается за 15 сек. Время непрерывной работы прибора рассчитано на 37 мин. Панель управления находится на корпусе устройства. Kitfort КТ-1076 комплектуется насадками для очистки ковровых и напольных покрытий, зеркал, стекол. В насадку для пола встроена УФ-лампа, которая нейтрализует бактерии. При подключении к сети используется 2.8-метровый кабель. Предусмотренные конструкцией держатели служат для компактного хранения шнура.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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