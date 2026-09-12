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Характеристики
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 840 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 656638
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Описание товара Внешний аккумулятор Baseus Bipow Digital Display Black (PPBD050101)
Вы можете подключить к нему одновременно несколько устройств и не беспокоиться об их безопасности - сложная система защиты эффективно предотвращает их повреждение. Встроенный светодиодный экран упрощает использование продукта, а компактные размеры, малый вес и соответствие международным стандартам воздушного транспорта позволяют брать его с собой практически куда угодно. Устройство оснащено несколькими розетками, благодаря которым к нему можно одновременно подключить более одного устройства. Продукт предлагает 2 выходных порта USB, 1 входной порт Micro USB и порт ввода / вывода USB-C. С помощью powerbank вы можете, например, одновременно заряжать свой планшет и 2 смартфона.
Вы можете подключить к нему одновременно несколько устройств и не беспокоиться об их безопасности - сложная система защиты эффективно предотвращает их повреждение. Встроенный светодиодный экран упрощает использование продукта, а компактные размеры, малый вес и соответствие международным стандартам воздушного транспорта позволяют брать его с собой практически куда угодно. Устройство оснащено несколькими розетками, благодаря которым к нему можно одновременно подключить более одного устройства. Продукт предлагает 2 выходных порта USB, 1 входной порт Micro USB и порт ввода / вывода USB-C. С помощью powerbank вы можете, например, одновременно заряжать свой планшет и 2 смартфона.
Внешний аккумулятор Baseus Bipow Digital Display Black (PPBD050101) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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