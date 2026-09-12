Бензиновый триммер БТР-2900П Ресанта
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Характеристики
Описание товара Бензиновый триммер БТР-2900П Ресанта
Бензиновый триммер Ресанта БТР-2900П , одна из самых мощных моделей в линейке производителя. Садовый инструмент подходит для длительной обработки больших участков. Мощности в 2,9 кВт достаточно, чтобы справиться с густой травой, сухим сорняком, мелкой порослью деревьев, кустарника. Также подходит для срезания молодых не задеревеневших веток. В комплекте ранцевый ремень, снижающий нагрузку на спину, полуавтоматическая косильная катушка «Easy Load», диск 40TP с победитовыми напайками, защитные очки. Штанга прямая, неразборная, с улучшенной системой смазки. Система подавления вибраций и регулируемая рукоятка обеспечивают комфорт работы с бензотриммером. Хромированная поршневая группа гарантирует увеличенный ресурс двигателю. Система воздушного охлаждения позволит работать без перегрева. Особенности эксплуатации бензинового триммера: Модель БТР-2900П укомплектована бензиновым двухтактным двигателем. Для заправки используется смесь топлива с маслом 2T в соотношении 40:1 (пропорция может отличаться, смотрите на упаковке масла). Ресанта БТР-2900Р , мотокоса со схожими параметрами, но с разборной штангой.
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
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