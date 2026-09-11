Мышь Razer DeathAdder V3 Pro White RZ01-04630200-R3G1
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%11 440 руб. 17 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 654372
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х12х7
Вес, г.
125
Описание товара Мышь Razer DeathAdder V3 Pro White RZ01-04630200-R3G1
Мышь беспроводная/проводная Razer DeathAdder V3 Pro выполнена в белом корпусе из пластика с матовым покрытием. Ее эргономичная форма ориентирована для комфортного пользования правой рукой. Для лучшей тактильности верхняя часть корпуса и клавиши разделены. Для связи с компьютером можно воспользоваться миниатюрным ресивером USB либо подключить Razer DeathAdder V3 Pro при помощи кабеля. Тканевая оплетка кабеля делает его устойчивым на разрыв, исключает повреждение в результате перегибов. Мышь использует 5 кнопок, среди которых основные, боковые программируемые клавиши, колесо прокрутки и кнопка смены DPI.
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Мышь беспроводная/проводная Razer DeathAdder V3 Pro выполнена в белом корпусе из пластика с матовым покрытием. Ее эргономичная форма ориентирована для комфортного пользования правой рукой. Для лучшей тактильности верхняя часть корпуса и клавиши разделены. Для связи с компьютером можно воспользоваться миниатюрным ресивером USB либо подключить Razer DeathAdder V3 Pro при помощи кабеля. Тканевая оплетка кабеля делает его устойчивым на разрыв, исключает повреждение в результате перегибов. Мышь использует 5 кнопок, среди которых основные, боковые программируемые клавиши, колесо прокрутки и кнопка смены DPI.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
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