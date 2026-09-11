Уровень алюминиевый "Рельс", 400 мм, 3 глазка, усиленный Matrix
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Уровень алюминиевый "Рельс", 400 мм, 3 глазка, усиленный Matrix
Уровень алюминиевый усиленный Matrix «Рельс» 34004 длиной 400 мм снабжен 3 глазками для проверки отклонений относительно горизонтальной и вертикальной плоскостей. Поворотный глазок уровня позволяет выстроить произвольный угол. Инструмент пригодится строителю, отделочнику, бетонщику и другим специалистам.
Преимущества
- Конструкционная прочность — инструмент из двутаврового алюминиевого профиля устойчив к механическим воздействиям.
- Удобное проведение сантехнических работ — подошва V-образной формы позволяет закрепить уровень на трубе.
- Высокая точность — инструмент имеет фрезерованную подошву, погрешность составляет 1 мм/м (0,057°).
Для определения отклонения вертикали 90° необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность (противоположная ампуле 180°) является рабочей.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 540 руб.135 руб. в СплитУровень алюминиевый, 1200 мм, 3 глазка, красный, линейка Matrix
-
В наличииЦена 560 руб.140 руб. в СплитУровень алюминиевый "Рельс", 1000 мм, 3 глазка (1 поворотный) Ma...
-
В наличииЦена 570 руб.143 руб. в СплитУровень алюминиевый магнитный, 400 мм, фрезерованный, 3 глазка (...
-
В наличииЦена 580 руб.145 руб. в СплитУровень магнитный, 600 мм, 3 глазка Matrix (33702)
-
В наличииЦена 590 руб.148 руб. в СплитУровень алюминиевый, 800 мм, фрезерованный, 3 глазка Matrix (336...
-
В наличииЦена 600 руб.150 руб. в СплитУровень алюминиевый, 1500 мм, 3 глазка, линейка Sparta
-
В наличииЦена 620 руб.155 руб. в СплитУровень алюминиевый "Рельс", 1200 мм, 3 глазка (1 поворотный) Ma...
-
В наличииЦена 630 руб.158 руб. в СплитУровень алюминиевый магнитный, 600 мм, фрезерованный, 3 глазка (...
-
В наличииЦена 640 руб.160 руб. в СплитУровень алюминиевый, 1500 мм, 3 глазка, желтый, линейка Sparta
-
В наличииЦена 650 руб.163 руб. в СплитУровень алюминиевый УС-1,0-800, фрезерованный, 3 глазка, рукоятк...
-
В наличииЦена 650 руб.163 руб. в СплитУровень алюминиевый, 1000 мм, фрезерованный, 3 глазка Matrix (33...
-
В наличииЦена 660 руб.165 руб. в СплитУровень алюминиевый УСМ-0,5-600, фрезерованный, 3 глазка, магнит...
Уровень алюминиевый усиленный Matrix «Рельс» 34004 длиной 400 мм снабжен 3 глазками для проверки отклонений относительно горизонтальной и вертикальной плоскостей. Поворотный глазок уровня позволяет выстроить произвольный угол. Инструмент пригодится строителю, отделочнику, бетонщику и другим специалистам.
Преимущества
- Конструкционная прочность — инструмент из двутаврового алюминиевого профиля устойчив к механическим воздействиям.
- Удобное проведение сантехнических работ — подошва V-образной формы позволяет закрепить уровень на трубе.
- Высокая точность — инструмент имеет фрезерованную подошву, погрешность составляет 1 мм/м (0,057°).
Для определения отклонения вертикали 90° необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность (противоположная ампуле 180°) является рабочей.
Отзывы о товаре Уровень алюминиевый "Рельс", 400 мм, 3 глазка, усиленный Matrix