Смартфон Realme Note 50 4/128Gb Black
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%5 910 руб. 7 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 649741
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Характеристики
Бренд
Realme
Тип товара
Смартфон
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300
Описание товара Смартфон Realme Note 50 4/128Gb Black
Смартфон гealme Note 50 – сбалансированное решение для выполнения стандартных пользовательских задач: телефонные звонки, мессенджеры, социальные сети. Мобильные игры запускаются на минимальных и средних настройках графики. Тонкий корпус толщиной 7.99 мм в сочетании с C-образными гранями обеспечивают отличную эргономику смартфона. Степень защиты IP54 гарантирует защиту от пыли и брызг воды. Камеры гealme Note 50 имеют хороший функционал и удобный интерфейс для фото и видеосъемки в качестве до 1080p 30fps. Режим PRO – режим фотосъемки с ручными настройками камеры cмартфона.
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Бренд
Realme
Тип товара
Смартфон
Смартфон гealme Note 50 – сбалансированное решение для выполнения стандартных пользовательских задач: телефонные звонки, мессенджеры, социальные сети. Мобильные игры запускаются на минимальных и средних настройках графики. Тонкий корпус толщиной 7.99 мм в сочетании с C-образными гранями обеспечивают отличную эргономику смартфона. Степень защиты IP54 гарантирует защиту от пыли и брызг воды. Камеры гealme Note 50 имеют хороший функционал и удобный интерфейс для фото и видеосъемки в качестве до 1080p 30fps. Режим PRO – режим фотосъемки с ручными настройками камеры cмартфона.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
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