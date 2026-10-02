Кабель Vention USB 3.0 AM/AM - 2м (CONBH)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кабель Vention USB 3.0 AM/AM - 2м (CONBH)
Кабель Vention предназначен для синхронизации и передачи данных между компьютером и различными периферийными устройствами c разъёмом USB 3.0: жёстким диском, материнской платы, ноутбука, USB контроллера, USB-концентратор, роутера и универсальных зарядных устройств. Кроме того, его можно использовать как удлинитель. Аксессуар позволяет обмениваться информацией на скорости до 5 Гбит/сек без потери сигнала. Кабель произведен из высококачественных материалов. Сердечник выполнен из чистой бескислородной меди, а оболочка переходника – из прочного поливинилхлорида, дополнительно экранированного фольгой от электромагнитных помех. Никелированные коннекторы устойчивы к коррозии. Кабель поддерживает USB-интерфейс предыдущих стандартов: 1.1/2.0.
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