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Кабель Vention USB 3.0 AM/AM - 2м (CONBH) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель Vention USB 3.0 AM/AM - 2м (CONBH)

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Кабель Vention USB 3.0 AM/AM - 2м (CONBH) - фото 1
Кабель Vention USB 3.0 AM/AM - 2м (CONBH) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
USB Type-A
Выходной ток, A
3
Цвет
черный
  • Кабель Vention USB 3.0 AM/AM - 2м (CONBH) - фото 1
  • Кабель Vention USB 3.0 AM/AM - 2м (CONBH) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 647576
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Характеристики

Бренд
Vention
Тип товара
Кабель
Длина провода
2
Разъем подключения
USB 3.0 Type-A, USB 3.0 Type-A
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
USB Type-A
Выходной ток, A
3
Цвет
черный
Размеры в упаковке, см
20х9х2
Вес, г.
91

Описание товара Кабель Vention USB 3.0 AM/AM - 2м (CONBH)

Кабель Vention предназначен для синхронизации и передачи данных между компьютером и различными периферийными устройствами c разъёмом USB 3.0: жёстким диском, материнской платы, ноутбука, USB контроллера, USB-концентратор, роутера и универсальных зарядных устройств. Кроме того, его можно использовать как удлинитель. Аксессуар позволяет обмениваться информацией на скорости до 5 Гбит/сек без потери сигнала. Кабель произведен из высококачественных материалов. Сердечник выполнен из чистой бескислородной меди, а оболочка переходника – из прочного поливинилхлорида, дополнительно экранированного фольгой от электромагнитных помех. Никелированные коннекторы устойчивы к коррозии. Кабель поддерживает USB-интерфейс предыдущих стандартов: 1.1/2.0.

Отзывы о товаре Кабель Vention USB 3.0 AM/AM - 2м (CONBH)




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Характеристики
Бренд
Vention
Тип товара
Кабель
Длина провода
2
Разъем подключения
USB 3.0 Type-A, USB 3.0 Type-A
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
USB Type-A
Выходной ток, A
3
Цвет
черный
Описание
Кабель Vention предназначен для синхронизации и передачи данных между компьютером и различными периферийными устройствами c разъёмом USB 3.0: жёстким диском, материнской платы, ноутбука, USB контроллера, USB-концентратор, роутера и универсальных зарядных устройств. Кроме того, его можно использовать как удлинитель. Аксессуар позволяет обмениваться информацией на скорости до 5 Гбит/сек без потери сигнала. Кабель произведен из высококачественных материалов. Сердечник выполнен из чистой бескислородной меди, а оболочка переходника – из прочного поливинилхлорида, дополнительно экранированного фольгой от электромагнитных помех. Никелированные коннекторы устойчивы к коррозии. Кабель поддерживает USB-интерфейс предыдущих стандартов: 1.1/2.0.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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