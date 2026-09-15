Ария - Проклятье морей (4680068802004) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Ария - Проклятье морей (4680068802004) виниловая пластинка
Проклятье Морей - переиздание номерного студийного альбома группы Ария, изначально выпущенного в 2018 году. В альбом вошли 11 песен, сведение новой пластинки осуществил известный американский продюсер и гитарист Roy Z, работавший с Брюсом Дикинсоном, Робом Хэлфордом, Judas Priest, Sepultura, Себастьяном Бахом и многими другими артистами. Релиз представлен на двойном черном 180-граммовом виниле и включает внутренний конверт с текстами песен. Ария - советская и российская хеви-метал-группа. Одна из самых успешных российских рок-групп, при этом - это одна из немногих российских метал-групп, достигших серьёзного коммерческого и творческого успехов и популярности за пределами поклонников хэви-метала. Лауреат премии Fuzz 2007 года как лучшая live-группа. Её бывшими участниками были образованы многие другие известные группы (Мастер, Кипелов, Маврин, Артерия, Артур Беркут), которые вместе составляют плеяду, называемую Семейкой Арии.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Ария
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Ария
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