Кабель GreenConnect 1.5m HDMI 2.0 (GCR-53292)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кабель GreenConnect 1.5m HDMI 2.0 (GCR-53292)
Кабель HDMI 2.0 бренда GCR предназначен для передачи высококачественного аудио и видеосигнала с компьютера, Apple TV, PS3, PS4, Xbox One на монитор, телевизор или проектор. Поддержка стандарта HDMI 2.0 обеспечивает максимальную пропускную способность и отличное качество изображения с идеальной цветопередачей в разрешении 4K 60Hz. Поддержка Deep Color 16 bit и HDR 4: 2: 2 обеспечивает потрясающую красочную картинку. Кабель поддерживает большинство современных стандартов, в том числе 3D, FPS, HDCP, ARC, TMDS. Благодаря технологии HDMI Ethernet Channel (HEC) можно подключить устройства к сети интернет со скоростью 100 Мбит/с. Кабель имеет коннектор угловой формы и спроектирован специально для удобного подключения, которое теперь возможно даже в труднодоступных местах. Также такая конструкция надежно защищает кабель от перегиба. Для производства используются только самые качественные и высокотехнологичные материалы. Проводник произведен из оксидированной меди высокой степени очистки и передает сигнал без задержек и искажений. Внешняя изоляция изготовлена из экологичного RoHS PVC пластика и нейлоновой оплетки, делающих кабель особенно прочным и устойчивым к механическим повреждениям. Тройное экранирование надежно защищает сигнал от электромагнитных помех, а позолоченные контакты - от окисления, помогая ежедневно радовать вас потрясающим изображением и стабильной работой.
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