Katatonia - Dead End Kings (Half Speed) (0801056898210) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Katatonia
Альбом (сингл)
Dead End Kings
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 360 руб.
В наличии
Код товара: 642698
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 360 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Peaceville
Barcode
[0801056898210]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Katatonia
Альбом (сингл)
Dead End Kings
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Katatonia - Dead End Kings (Half Speed) (0801056898210) виниловая пластинка
Dead End Kings - девятый полноформатный альбом группы Katatonia. Он был выпущен 27 августа 2012 года в Европе и 28 августа в США на лейбле Peaceville Records. Как и все релизы Katatonia, альбом был написан в основном членами-основателями группы Йонасом Ренксе и Андерсом Нюстрёмом. Группа пережила ряд изменений в составе, в результате чего альбом стал первым с участием басиста Никласа Сандина, единственным с участием второго гитариста Пера Эрикссона и последним с участием барабанщика Даниэля Лильеквиста.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 200 руб.1050 руб. в СплитKorn - The Nothing (0016861740917) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 200 руб.1050 руб. в СплитRush - Caress Of Steel (0602547115706) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 200 руб.1050 руб. в СплитYello - Point (0602508833779) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 200 руб.1050 руб. в СплитPrince - Welcome 2 America (0194398598017) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 200 руб.1050 руб. в СплитRadiohead - Hail To The Thief (0634904078515) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 200 руб.1050 руб. в СплитBlack Sabbath - Vol.4 (5414939920813) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 200 руб.1050 руб. в СплитAdrian Smith; Richie Kotzen - Black Light/ White Noise (40999641...
-
В наличииЦена 4 200 руб.1050 руб. в СплитChet Baker - Re:imagined (coloured) (0602475440253) виниловая пл...
-
В наличииЦена 4 200 руб.1050 руб. в СплитSilver Horace Quintet Featuring Stanley Turrentine - Serenade To...
-
В наличииЦена 4 200 руб.1050 руб. в СплитEd Sheeran - Play (White & Pink) (5021732758255) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 4 200 руб.1050 руб. в СплитDestroyer - Kaputt (0656605134611) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 200 руб.1050 руб. в СплитJay-Jay Johanson - Tattoo (coloured) (8719262043985) виниловая п...
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Peaceville
Barcode
[0801056898210]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Katatonia
Альбом (сингл)
Dead End Kings
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Dead End Kings - девятый полноформатный альбом группы Katatonia. Он был выпущен 27 августа 2012 года в Европе и 28 августа в США на лейбле Peaceville Records. Как и все релизы Katatonia, альбом был написан в основном членами-основателями группы Йонасом Ренксе и Андерсом Нюстрёмом. Группа пережила ряд изменений в составе, в результате чего альбом стал первым с участием басиста Никласа Сандина, единственным с участием второго гитариста Пера Эрикссона и последним с участием барабанщика Даниэля Лильеквиста.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Katatonia - Dead End Kings (Half Speed) (0801056898210) виниловая пластинка - стоимость товара 4360 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Katatonia - Dead End Kings (Half Speed) (0801056898210) виниловая пластинка