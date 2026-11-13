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Back Door - The Impulse Session (7427255403746) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Back Door - The Impulse Session (7427255403746) виниловая пластинка

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7427255403746, Виниловая пластинка Back Door, The Impulse Session
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 420 руб. 
Начислим 86 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642192
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Back Door - The Impulse Session (7427255403746) виниловая пластинка
2 420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Back Door - The Impulse Session (7427255403746) виниловая пластинка

Ранее не издававшиеся концертные записи британской джаз-рок-группы, выпущенные на виниле, включая аннотации басиста Колина Ходжкинсона. Этот материал был записан вживую на студии Impulse перед выпуском дебютного альбома 1972 года на Blackey/Warner.

Отзывы о товаре Back Door - The Impulse Session (7427255403746) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Ранее не издававшиеся концертные записи британской джаз-рок-группы, выпущенные на виниле, включая аннотации басиста Колина Ходжкинсона. Этот материал был записан вживую на студии Impulse перед выпуском дебютного альбома 1972 года на Blackey/Warner.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Back Door - The Impulse Session (7427255403746) виниловая пластинка - по цене 2420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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