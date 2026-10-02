Блок питания ACD 1U0500 500W OEM (1U0500 (99SAC20500I1170111))
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
1U
Мощность, Вт
500
Сертификат 80 PLUS
Gold
Разъемы SATA, шт
8
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 639767
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
1U
Мощность, Вт
500
Сертификат 80 PLUS
Gold
Разъемы SATA, шт
8
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
20х10х5
Вес, кг.
1.5
Описание товара Блок питания ACD 1U0500 500W OEM (1U0500 (99SAC20500I1170111))
Блок питания ACD 1U0500 500W OEM (1U0500 (99SAC20500I1170111))
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: Gold, Немодульный, 1U, 500W
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
1U
Мощность, Вт
500
Сертификат 80 PLUS
Gold
Разъемы SATA, шт
8
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Блок питания ACD 1U0500 500W OEM (1U0500 (99SAC20500I1170111))
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: Gold, Немодульный, 1U, 500W
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: Gold, Немодульный, 1U, 500W
Блок питания ACD 1U0500 500W OEM (1U0500 (99SAC20500I1170111)) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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