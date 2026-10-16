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Вентилятор вытяжной Ballu BAFS - 150 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор вытяжной Ballu BAFS - 150

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор
  • Вентилятор вытяжной Ballu BAFS - 150 - фото 1
  • Вентилятор вытяжной Ballu BAFS - 150 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-16%
2 790 руб.  3 330 руб. 

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2 518 руб. 

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В наличии
Код товара: 638309
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Вентилятор вытяжной Ballu BAFS - 150
2 790 руб. -16%
3 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Вентилятор
Размеры в упаковке, см
20х20х12
Вес, г.
930

Описание товара Вентилятор вытяжной Ballu BAFS - 150

Бытовые вытяжные вентиляторы Ballu используются для создания искусственной тяги в небольших помещениях: кухнях, ванных, туалетных комнатах. Приборы быстро удаляют из помещения неприятные запахи и излишнюю влагу, не создавая при этом высокого уровня шума. Все модели поставляются в комплекте с обратным клапаном, предотвращающим обратный приток воздуха из системы вентиляции здания.

Отзывы о товаре Вентилятор вытяжной Ballu BAFS - 150




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Вентилятор
Описание
Бытовые вытяжные вентиляторы Ballu используются для создания искусственной тяги в небольших помещениях: кухнях, ванных, туалетных комнатах. Приборы быстро удаляют из помещения неприятные запахи и излишнюю влагу, не создавая при этом высокого уровня шума. Все модели поставляются в комплекте с обратным клапаном, предотвращающим обратный приток воздуха из системы вентиляции здания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор вытяжной Ballu BAFS - 150 - этот товар вы можете купить по цене 2790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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