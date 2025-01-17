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Wright Richard - Wet Dream (Blue Marbled) (5054197662348) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Wright Richard - Wet Dream (Blue Marbled) (5054197662348) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Wright Richard - Wet Dream (Blue Marbled) (5054197662348) виниловая пластинка - фото 1
Wright Richard - Wet Dream (Blue Marbled) (5054197662348) виниловая пластинка - фото 2
Wright Richard - Wet Dream (Blue Marbled) (5054197662348) виниловая пластинка - фото 3
Wright Richard - Wet Dream (Blue Marbled) (5054197662348) виниловая пластинка - фото 4
Wright Richard - Wet Dream (Blue Marbled) (5054197662348) виниловая пластинка - фото 5
Wright Richard - Wet Dream (Blue Marbled) (5054197662348) виниловая пластинка - фото 6
Wright Richard - Wet Dream (Blue Marbled) (5054197662348) виниловая пластинка - фото 7
Wright Richard - Wet Dream (Blue Marbled) (5054197662348) виниловая пластинка - фото 8
Wright Richard - Wet Dream (Blue Marbled) (5054197662348) виниловая пластинка - фото 9
Wright Richard - Wet Dream (Blue Marbled) (5054197662348) виниловая пластинка - фото 10
Wright Richard - Wet Dream (Blue Marbled) (5054197662348) виниловая пластинка - фото 11
Wright Richard - Wet Dream (Blue Marbled) (5054197662348) виниловая пластинка - фото 12
Wright Richard - Wet Dream (Blue Marbled) (5054197662348) виниловая пластинка - фото 13
Wright Richard - Wet Dream (Blue Marbled) (5054197662348) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Wright Richard
Альбом (сингл)
Wet Dream
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Wright Richard - Wet Dream (Blue Marbled) (5054197662348) виниловая пластинка - фото 1
  • Wright Richard - Wet Dream (Blue Marbled) (5054197662348) виниловая пластинка - фото 2
  • Wright Richard - Wet Dream (Blue Marbled) (5054197662348) виниловая пластинка - фото 3
  • Wright Richard - Wet Dream (Blue Marbled) (5054197662348) виниловая пластинка - фото 4
  • Wright Richard - Wet Dream (Blue Marbled) (5054197662348) виниловая пластинка - фото 5
  • Wright Richard - Wet Dream (Blue Marbled) (5054197662348) виниловая пластинка - фото 6
  • Wright Richard - Wet Dream (Blue Marbled) (5054197662348) виниловая пластинка - фото 7
  • Wright Richard - Wet Dream (Blue Marbled) (5054197662348) виниловая пластинка - фото 8
  • Wright Richard - Wet Dream (Blue Marbled) (5054197662348) виниловая пластинка - фото 9
  • Wright Richard - Wet Dream (Blue Marbled) (5054197662348) виниловая пластинка - фото 10
  • Wright Richard - Wet Dream (Blue Marbled) (5054197662348) виниловая пластинка - фото 11
  • Wright Richard - Wet Dream (Blue Marbled) (5054197662348) виниловая пластинка - фото 12
  • Wright Richard - Wet Dream (Blue Marbled) (5054197662348) виниловая пластинка - фото 13
  • Wright Richard - Wet Dream (Blue Marbled) (5054197662348) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 636659
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197662348]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Wright Richard
Альбом (сингл)
Wet Dream
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Mediterranean C, Against the Odds, Cat Cruise, Summer Elegy, Waves, Holiday, Mad Yannis Dance, Drop In from the Top, Pink's Song, Funky Deux
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Wright Richard - Wet Dream (Blue Marbled) (5054197662348) виниловая пластинка

Wet Dream — дебютный сольный альбом клавишника Pink Floyd Ричарда Райта выпущенный в 1978 году.



Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock

Отзывы о товаре Wright Richard - Wet Dream (Blue Marbled) (5054197662348) виниловая пластинка

17.01.2025
Алексей

Достоинства:
Переиздание на цветном виниле.

Недостатки:
нет

Комментарий:
Отличная многогранная работа клавишника Pink Floyd. Музыкальная составляющая великолепна., качество записи достойное.
Рекомендую в коллекцию, по низким ценам в Котофото



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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197662348]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Wright Richard
Альбом (сингл)
Wet Dream
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Mediterranean C, Against the Odds, Cat Cruise, Summer Elegy, Waves, Holiday, Mad Yannis Dance, Drop In from the Top, Pink's Song, Funky Deux
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Wet Dream — дебютный сольный альбом клавишника Pink Floyd Ричарда Райта выпущенный в 1978 году.


Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы
17.01.2025
Алексей

Достоинства:
Переиздание на цветном виниле.

Недостатки:
нет

Комментарий:
Отличная многогранная работа клавишника Pink Floyd. Музыкальная составляющая великолепна., качество записи достойное.
Рекомендую в коллекцию, по низким ценам в Котофото


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