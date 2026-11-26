Ghost - Prequelle (0888072053885) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Ghost - Prequelle (0888072053885) виниловая пластинка
Четвертый студийный альбом шведской рок- и метал-группы Ghost — «Prequelle», выпущенный в 2018 году и ознаменовавший появление нового сценического образа фронтмена Тобиаса Форге — Кардинала Копии. Концепция пластинки посвящена эпохе Черной смерти, бренности бытия и поиску надежды во времена глобальных потрясений, а музыка сочетает тяжелые риффы в духе классического хеви-метала и хард-рока с масштабным стадионным звучанием и мелодизмом 1980-х годов. В альбом вошли десять композиций, включая хитовые синглы «Rats» и «Dance Macabre», атмосферный инструментал «Miasma» и величественный финал «Life Eternal». Европейское издание отпечатано на черном виниле и укомплектовано иллюстрированным внутренним конвертом с обложкой работы польского художника Збигнева Беляка.
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