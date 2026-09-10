Peter Gabriel - Peter Gabriel: Car (Half Speed) (0884108004142) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Peter Gabriel
Альбом (сингл)
Peter Gabriel: Car
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 402070
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Характеристики
Бренд
Caroline Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Caroline
Barcode
[0884108004142]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Peter Gabriel
Альбом (сингл)
Peter Gabriel: Car
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Moribund The Burgermeister, Solsbury Hill, Modern Love, Excuse Me, Humdrum, Slowburn, Waiting For The Big One, Down The Dolce Vita, Here Comes The Flood
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Peter Gabriel - Peter Gabriel: Car (Half Speed) (0884108004142) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Moribund The Burgermeister
|A2
|Solsbury Hill
|A3
|Modern Love
|A4
|Excuse Me
|A5
|Humdrum
|B1
|Slowburn
|B2
|Waiting For The Big One
|B3
|Down The Dolce Vita
|B4
|Here Comes The Flood
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
Caroline Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Caroline
Barcode
[0884108004142]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Peter Gabriel
Альбом (сингл)
Peter Gabriel: Car
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Moribund The Burgermeister, Solsbury Hill, Modern Love, Excuse Me, Humdrum, Slowburn, Waiting For The Big One, Down The Dolce Vita, Here Comes The Flood
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Moribund The Burgermeister
|A2
|Solsbury Hill
|A3
|Modern Love
|A4
|Excuse Me
|A5
|Humdrum
|B1
|Slowburn
|B2
|Waiting For The Big One
|B3
|Down The Dolce Vita
|B4
|Here Comes The Flood
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Peter Gabriel - Peter Gabriel: Car (Half Speed) (0884108004142) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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