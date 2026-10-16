Сканер Avision AD225WN (000-0959-02G)
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Характеристики
Описание товара Сканер Avision AD225WN (000-0959-02G)
Cканер Avision AD225WN - ваше портативное решение для пакетного сканирования. Имея длину 30 см. и вес всего 1500 граммов, AD225WN включает в себя встроенный автоматический податчик документов и сканер карт в компактном корпусе. Благодаря инновационной конструкции устройства автоматической подачи документов, AD225WN удобен в поездках и позволяет повысить производительность пакетного сканирования на любом рабочем месте. AD225WN работает со скоростью сканирования до 25 страниц в минуту и 50 изображений в минуту через встроенное устройство автоматической подачи документов на 25 страниц и вмещает документы размером до 14 дюймов. Для захвата высококачественного изображения карты AD225WN также включает в себя специальные передний и задний лотки для пластиковых удостоверений личности, водительских прав и даже карт с тиснением до 1.25 мм или бумаги размером до Legal. Благодаря сетевому порту на задней панели AD225WN позволяет использовать его в качестве сетевого сканера. Это означает, что пользователи в среде интрасети могут совместно использовать сканер и получать отсканированное изображение со своего индивидуального компьютера. Если ваш одностраничный документ загружается из переднего или заднего податчика, сканер обеспечивает два пути вывода. Документ может быть выведен на противоположную или ту же сторону устройства подачи. Переключайтесь между этими путями в пользовательском интерфейсе TWAIN и выбирайте путь извлечения в соответствии с вашими потребностями.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки
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