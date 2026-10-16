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Сканер Avision AD225WN (000-0959-02G) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сканер Avision AD225WN (000-0959-02G)

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Сканер Avision AD225WN (000-0959-02G) - фото 1
Сканер Avision AD225WN (000-0959-02G) - фото 2
Сканер Avision AD225WN (000-0959-02G) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сканер
Тип датчика
CIS
Максимальный размер документа
216x356 мм
  • Сканер Avision AD225WN (000-0959-02G) - фото 1
  • Сканер Avision AD225WN (000-0959-02G) - фото 2
  • Сканер Avision AD225WN (000-0959-02G) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 080 руб. 
Начислим 402 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636049
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Сканер Avision AD225WN (000-0959-02G)
25 080 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Avision
Тип товара
Сканер
Высота, см
7.4
Глубина цвета
48
Глубина цвета (внешн.)
24
Максимальный формат бумаги
A4
Мощность при работе / в режиме ожидания
9 Вт / 1.9 Вт
Особенности
ультразвуковое обнаружение замятия бумаги, дисплей,
Разрешение
600x600 dpi
Разрешение (улучшенное)
1200x1200 dpi
Скорость сканирования
25 стр/мин
Скорость сканирования (цветн.)
25 стр/мин
Скорость сканирования (ч/б)
25 стр/мин
Тип источника света
светодиод (LED)
Формат файла сканирования
BMP, PNG, GIF, JPEG, Single-Page PDF, Multi-Page PDF, Multi-TIFF, TIFF, RTF, TXT, OCR( for iScan only ), XPS, DOC, XLS, PPT, DOCS, XLSX, PPTX, HTML
Ширина, см
29.9
Тип датчика
CIS
Максимальный размер документа
216x356 мм
Интерфейс
Ethernet (RJ-45), USB 2.0
Мощность при работе
9
Устройство автоподачи
двустороннее
Емкость устройства автоподачи
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х18х17
Вес, кг.
2.2

Описание товара Сканер Avision AD225WN (000-0959-02G)

Cканер Avision AD225WN - ваше портативное решение для пакетного сканирования. Имея длину 30 см. и вес всего 1500 граммов, AD225WN включает в себя встроенный автоматический податчик документов и сканер карт в компактном корпусе. Благодаря инновационной конструкции устройства автоматической подачи документов, AD225WN удобен в поездках и позволяет повысить производительность пакетного сканирования на любом рабочем месте. AD225WN работает со скоростью сканирования до 25 страниц в минуту и 50 изображений в минуту через встроенное устройство автоматической подачи документов на 25 страниц и вмещает документы размером до 14 дюймов. Для захвата высококачественного изображения карты AD225WN также включает в себя специальные передний и задний лотки для пластиковых удостоверений личности, водительских прав и даже карт с тиснением до 1.25 мм или бумаги размером до Legal. Благодаря сетевому порту на задней панели AD225WN позволяет использовать его в качестве сетевого сканера. Это означает, что пользователи в среде интрасети могут совместно использовать сканер и получать отсканированное изображение со своего индивидуального компьютера. Если ваш одностраничный документ загружается из переднего или заднего податчика, сканер обеспечивает два пути вывода. Документ может быть выведен на противоположную или ту же сторону устройства подачи. Переключайтесь между этими путями в пользовательском интерфейсе TWAIN и выбирайте путь извлечения в соответствии с вашими потребностями.

Отзывы о товаре Сканер Avision AD225WN (000-0959-02G)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Avision
Тип товара
Сканер
Высота, см
7.4
Глубина цвета
48
Глубина цвета (внешн.)
24
Максимальный формат бумаги
A4
Мощность при работе / в режиме ожидания
9 Вт / 1.9 Вт
Особенности
ультразвуковое обнаружение замятия бумаги, дисплей,
Разрешение
600x600 dpi
Разрешение (улучшенное)
1200x1200 dpi
Скорость сканирования
25 стр/мин
Скорость сканирования (цветн.)
25 стр/мин
Развернуть
Скорость сканирования (ч/б)
25 стр/мин
Тип источника света
светодиод (LED)
Формат файла сканирования
BMP, PNG, GIF, JPEG, Single-Page PDF, Multi-Page PDF, Multi-TIFF, TIFF, RTF, TXT, OCR( for iScan only ), XPS, DOC, XLS, PPT, DOCS, XLSX, PPTX, HTML
Ширина, см
29.9
Тип датчика
CIS
Максимальный размер документа
216x356 мм
Интерфейс
Ethernet (RJ-45), USB 2.0
Мощность при работе
9
Устройство автоподачи
двустороннее
Емкость устройства автоподачи
25
Страна производитель
Китай
Описание
Cканер Avision AD225WN - ваше портативное решение для пакетного сканирования. Имея длину 30 см. и вес всего 1500 граммов, AD225WN включает в себя встроенный автоматический податчик документов и сканер карт в компактном корпусе. Благодаря инновационной конструкции устройства автоматической подачи документов, AD225WN удобен в поездках и позволяет повысить производительность пакетного сканирования на любом рабочем месте. AD225WN работает со скоростью сканирования до 25 страниц в минуту и 50 изображений в минуту через встроенное устройство автоматической подачи документов на 25 страниц и вмещает документы размером до 14 дюймов. Для захвата высококачественного изображения карты AD225WN также включает в себя специальные передний и задний лотки для пластиковых удостоверений личности, водительских прав и даже карт с тиснением до 1.25 мм или бумаги размером до Legal. Благодаря сетевому порту на задней панели AD225WN позволяет использовать его в качестве сетевого сканера. Это означает, что пользователи в среде интрасети могут совместно использовать сканер и получать отсканированное изображение со своего индивидуального компьютера. Если ваш одностраничный документ загружается из переднего или заднего податчика, сканер обеспечивает два пути вывода. Документ может быть выведен на противоположную или ту же сторону устройства подачи. Переключайтесь между этими путями в пользовательском интерфейсе TWAIN и выбирайте путь извлечения в соответствии с вашими потребностями.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Сканер Avision AD225WN (000-0959-02G) - по цене 25080 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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