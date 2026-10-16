Сканер Avision AD345GWN (000-1012-02G)
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Характеристики
Тип товара
Сканеры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
48 450 руб.
В наличии
Код товара: 636041
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
48 450 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сканеры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х22
Вес, кг.
4.4
Описание товара Сканер Avision AD345GWN (000-1012-02G)
AD345GN/GWN — это двусторонние сканеры со скоростью 60 страниц в минуту, быстрые, надёжные и доступные по цене для бизнеса, где необходимо сканирование пластиковых удостоверений личности, визитных карточек, документов или другого тяжелого карточного материала. Благодаря встроенному процессору изображений, разработанному Avision, отсканированное изображение можно автоматически обрезать, выпрямлять и оптимизировать с повышенной скоростью.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
AD345GN/GWN — это двусторонние сканеры со скоростью 60 страниц в минуту, быстрые, надёжные и доступные по цене для бизнеса, где необходимо сканирование пластиковых удостоверений личности, визитных карточек, документов или другого тяжелого карточного материала. Благодаря встроенному процессору изображений, разработанному Avision, отсканированное изображение можно автоматически обрезать, выпрямлять и оптимизировать с повышенной скоростью.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки
Купить Сканер Avision AD345GWN (000-1012-02G) - по цене 48450 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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