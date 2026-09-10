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Сканер Canon image Formula DR-C240 (0651C003) черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сканер Canon image Formula DR-C240 (0651C003) черный

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Сканер Canon image Formula DR-C240 (0651C003) черный - фото 1
Сканер Canon image Formula DR-C240 (0651C003) черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сканеры
  • Сканер Canon image Formula DR-C240 (0651C003) черный - фото 1
  • Сканер Canon image Formula DR-C240 (0651C003) черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 420877
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Характеристики

Бренд
CANON
Тип товара
Сканеры
Глубина цвета
24
Емкость устройства автоподачи
60
Интерфейс
USB 2.0
Количество оттенков серого
256 бит
Максимальный размер документа
219х356 мм
Максимальный формат бумаги
А4
Мощность при работе
19
Мощность при работе / в режиме ожидания
19 Вт/1.4 Вт
Особенности
устройство автоподачи
Питание от USB
да
Разрешение
600x600 dpi
Скорость сканирования
30 стр/мин (А4)-45 стр/мин (А4)
Скорость сканирования (цветн.)
30 стр/мин (А4)
Скорость сканирования (ч/б)
45 стр/мин (А4)
Совместимость
Windows
Тип датчика
CIS
Тип источника света
светодиод (LED)
Устройство автоподачи
двустороннее
Формат файла сканирования
PDF
Ширина. см
29.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х30х10
Вес, кг.
4.4

Описание товара Сканер Canon image Formula DR-C240 (0651C003) черный

Сканер Canon imageFORMULA DR-C240 – компактный прибор с настольным размещением. С его помощью выполняется оцифровка различных документов. Максимальный формат бумаг для сканирования – А4. В устройство установлен датчик CIS. Скорость сканирования для монохромных изображений – 45 страниц в минуту. для цветных – 30 страниц в минуту. В оборудование установлено устройство автоматической подачи. Оно двухстороннее. а в лоток загружается 60 листов. Подобное оснащение облегчает оцифровку больших объемов документов. Сканер Canon imageFORMULA DR-C240 подключается к компьютеру через USB 2.0. Данная модель совместима с устройствами на операционной системе Windows. Сканер адаптирован для использования с большинством компьютеров и ноутбуков. Файлы устройство создает в формате PDF. Представленный сканер протяжный. При оцифровке листы проходят сквозь него. а считывающий датчик обладает небольшими размерами. Такое решение позволило уменьшить габариты и массу оборудования. Сканер выполняет до 4000 операций в день. устройство подойдет для применения различными организациями.

Отзывы о товаре Сканер Canon image Formula DR-C240 (0651C003) черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
CANON
Тип товара
Сканеры
Глубина цвета
24
Емкость устройства автоподачи
60
Интерфейс
USB 2.0
Количество оттенков серого
256 бит
Максимальный размер документа
219х356 мм
Максимальный формат бумаги
А4
Мощность при работе
19
Мощность при работе / в режиме ожидания
19 Вт/1.4 Вт
Особенности
устройство автоподачи
Питание от USB
да
Развернуть
Разрешение
600x600 dpi
Скорость сканирования
30 стр/мин (А4)-45 стр/мин (А4)
Скорость сканирования (цветн.)
30 стр/мин (А4)
Скорость сканирования (ч/б)
45 стр/мин (А4)
Совместимость
Windows
Тип датчика
CIS
Тип источника света
светодиод (LED)
Устройство автоподачи
двустороннее
Формат файла сканирования
PDF
Ширина. см
29.1
Страна производитель
Китай
Описание
Сканер Canon imageFORMULA DR-C240 – компактный прибор с настольным размещением. С его помощью выполняется оцифровка различных документов. Максимальный формат бумаг для сканирования – А4. В устройство установлен датчик CIS. Скорость сканирования для монохромных изображений – 45 страниц в минуту. для цветных – 30 страниц в минуту. В оборудование установлено устройство автоматической подачи. Оно двухстороннее. а в лоток загружается 60 листов. Подобное оснащение облегчает оцифровку больших объемов документов. Сканер Canon imageFORMULA DR-C240 подключается к компьютеру через USB 2.0. Данная модель совместима с устройствами на операционной системе Windows. Сканер адаптирован для использования с большинством компьютеров и ноутбуков. Файлы устройство создает в формате PDF. Представленный сканер протяжный. При оцифровке листы проходят сквозь него. а считывающий датчик обладает небольшими размерами. Такое решение позволило уменьшить габариты и массу оборудования. Сканер выполняет до 4000 операций в день. устройство подойдет для применения различными организациями.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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