Top.Mail.Ru
Сканер Avision FB2280E (000-0643-02G) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Сканер Avision FB2280E (000-0643-02G)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Сканер Avision FB2280E (000-0643-02G) - фото 1
Сканер Avision FB2280E (000-0643-02G) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сканеры
Тип датчика
CCD
Максимальный размер документа
216x303 мм
  • Сканер Avision FB2280E (000-0643-02G) - фото 1
  • Сканер Avision FB2280E (000-0643-02G) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 970 руб. 
Начислим 464 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636038
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Сканер Avision FB2280E (000-0643-02G)
28 970 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Avision
Тип товара
Сканеры
Высота, см
5
Глубина цвета (внешн.)
24
Максимальный формат бумаги
A4
Особенности
высокое качество сканирования документов и фотографий
Разрешение
600x600 dpi
Разрешение (улучшенное)
1200x1200 dpi
Скорость сканирования
15 стр/мин
Скорость сканирования (цветн.)
15 стр/мин
Скорость сканирования (ч/б)
15 стр/мин
Совместимость
Windows, MacOs
Тип источника света
светодиод (LED)
Формат файла сканирования
JPEG, PDF, PDF/A
Ширина, см
23
Тип датчика
CCD
Максимальный размер документа
216x303 мм
Интерфейс
USB
Питание от USB
да
Устройство автоподачи
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х22
Вес, кг.
4.4

Описание товара Сканер Avision FB2280E (000-0643-02G)

Avision FB2280E — это компактный и легкий портативный сканер, предназначенный для удобного сканирования документов и фотографий в любом месте. Устройство поддерживает подключение через USB и не требует внешнего питания, что делает его идеальным решением для мобильного использования. Идеально подходит для бизнес-поездок, работы в офисе или дома.

Отзывы о товаре Сканер Avision FB2280E (000-0643-02G)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Avision
Тип товара
Сканеры
Высота, см
5
Глубина цвета (внешн.)
24
Максимальный формат бумаги
A4
Особенности
высокое качество сканирования документов и фотографий
Разрешение
600x600 dpi
Разрешение (улучшенное)
1200x1200 dpi
Скорость сканирования
15 стр/мин
Скорость сканирования (цветн.)
15 стр/мин
Скорость сканирования (ч/б)
15 стр/мин
Совместимость
Windows, MacOs
Развернуть
Тип источника света
светодиод (LED)
Формат файла сканирования
JPEG, PDF, PDF/A
Ширина, см
23
Тип датчика
CCD
Максимальный размер документа
216x303 мм
Интерфейс
USB
Питание от USB
да
Устройство автоподачи
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Avision FB2280E — это компактный и легкий портативный сканер, предназначенный для удобного сканирования документов и фотографий в любом месте. Устройство поддерживает подключение через USB и не требует внешнего питания, что делает его идеальным решением для мобильного использования. Идеально подходит для бизнес-поездок, работы в офисе или дома.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Сканер Avision FB2280E (000-0643-02G) - по цене 28970 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...