Сканер Avision FB2280E (000-0643-02G)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Сканеры
Тип датчика
CCD
Максимальный размер документа
216x303 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 970 руб.
В наличии
Код товара: 636038
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
28 970 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сканеры
Высота, см
5
Глубина цвета (внешн.)
24
Максимальный формат бумаги
A4
Особенности
высокое качество сканирования документов и фотографий
Разрешение
600x600 dpi
Разрешение (улучшенное)
1200x1200 dpi
Скорость сканирования
15 стр/мин
Скорость сканирования (цветн.)
15 стр/мин
Скорость сканирования (ч/б)
15 стр/мин
Совместимость
Windows, MacOs
Тип источника света
светодиод (LED)
Формат файла сканирования
JPEG, PDF, PDF/A
Ширина, см
23
Тип датчика
CCD
Максимальный размер документа
216x303 мм
Интерфейс
USB
Питание от USB
да
Устройство автоподачи
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х22
Вес, кг.
4.4
Описание товара Сканер Avision FB2280E (000-0643-02G)
Avision FB2280E — это компактный и легкий портативный сканер, предназначенный для удобного сканирования документов и фотографий в любом месте. Устройство поддерживает подключение через USB и не требует внешнего питания, что делает его идеальным решением для мобильного использования. Идеально подходит для бизнес-поездок, работы в офисе или дома.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Сканеры
Высота, см
5
Глубина цвета (внешн.)
24
Максимальный формат бумаги
A4
Особенности
высокое качество сканирования документов и фотографий
Разрешение
600x600 dpi
Разрешение (улучшенное)
1200x1200 dpi
Скорость сканирования
15 стр/мин
Скорость сканирования (цветн.)
15 стр/мин
Скорость сканирования (ч/б)
15 стр/мин
Совместимость
Windows, MacOs
Развернуть
Тип источника света
светодиод (LED)
Формат файла сканирования
JPEG, PDF, PDF/A
Ширина, см
23
Тип датчика
CCD
Максимальный размер документа
216x303 мм
Интерфейс
USB
Питание от USB
да
Устройство автоподачи
нет
Страна производитель
Китай
Avision FB2280E — это компактный и легкий портативный сканер, предназначенный для удобного сканирования документов и фотографий в любом месте. Устройство поддерживает подключение через USB и не требует внешнего питания, что делает его идеальным решением для мобильного использования. Идеально подходит для бизнес-поездок, работы в офисе или дома.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки
Купить Сканер Avision FB2280E (000-0643-02G) - по цене 28970 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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