Top.Mail.Ru
Сканер HP SCANJET ENT FLOW N6600FNW1 (20G08A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Сканер HP SCANJET ENT FLOW N6600FNW1 (20G08A)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Сканер HP SCANJET ENT FLOW N6600FNW1 (20G08A) - фото 1
Сканер HP SCANJET ENT FLOW N6600FNW1 (20G08A) - фото 2
Сканер HP SCANJET ENT FLOW N6600FNW1 (20G08A) - фото 3
Сканер HP SCANJET ENT FLOW N6600FNW1 (20G08A) - фото 4
Сканер HP SCANJET ENT FLOW N6600FNW1 (20G08A) - фото 5
Сканер HP SCANJET ENT FLOW N6600FNW1 (20G08A) - фото 6
Сканер HP SCANJET ENT FLOW N6600FNW1 (20G08A) - фото 7
Сканер HP SCANJET ENT FLOW N6600FNW1 (20G08A) - фото 8
Сканер HP SCANJET ENT FLOW N6600FNW1 (20G08A) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сканер
Тип датчика
CIS
Максимальный размер документа
216x5362 мм
  • Сканер HP SCANJET ENT FLOW N6600FNW1 (20G08A) - фото 1
  • Сканер HP SCANJET ENT FLOW N6600FNW1 (20G08A) - фото 2
  • Сканер HP SCANJET ENT FLOW N6600FNW1 (20G08A) - фото 3
  • Сканер HP SCANJET ENT FLOW N6600FNW1 (20G08A) - фото 4
  • Сканер HP SCANJET ENT FLOW N6600FNW1 (20G08A) - фото 5
  • Сканер HP SCANJET ENT FLOW N6600FNW1 (20G08A) - фото 6
  • Сканер HP SCANJET ENT FLOW N6600FNW1 (20G08A) - фото 7
  • Сканер HP SCANJET ENT FLOW N6600FNW1 (20G08A) - фото 8
  • Сканер HP SCANJET ENT FLOW N6600FNW1 (20G08A) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
92 300 руб. 
Начислим 1477 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 646930
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Сканер HP SCANJET ENT FLOW N6600FNW1 (20G08A)
92 300 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Сканер
Высота, см
13.3
Максимальный формат бумаги
A4
Мощность при работе / в режиме ожидания
23.9 Вт / 2 Вт
Разрешение
600x600 dpi
Разрешение (улучшенное)
600x600 dpi
Скорость сканирования
50 стр/мин
Скорость сканирования (ч/б)
50 стр/мин
Совместимость
Linux, Windows, macOS
Тип источника света
светодиод (LED)
Формат файла сканирования
PDF, JPEG, PNG, BMP, TIF
Ширина, см
32.5
Тип датчика
CIS
Максимальный размер документа
216x5362 мм
Интерфейс
Ethernet, USB, Wi-Fi
Мощность при работе
23.9
Емкость устройства автоподачи
100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х50х25
Вес, кг.
8

Описание товара Сканер HP SCANJET ENT FLOW N6600FNW1 (20G08A)

Повышайте производительность при выполнении профессиональных задач сканирования с помощью быстрого и надежного сетевого сканера HP ScanJet Enterprise, предназначенного для сканирования до 8000 страниц в день. Автоматизируйте рабочие процессы с помощью удобных ярлыков и автоподатчика с поддержкой быстрого двустороннего сканирования. Успевайте больше, используя возможности быстрого универсального двустороннего сканирования и автоподатчик на 100 страниц. Повышайте эффективность работы своих сотрудников благодаря этому устройству с подключением к сети, поддержкой беспроводного подключения и скоростью сканирования до 100 изображений (50 страниц) в минуту. Сканируйте самые разные документы, в том числе книги, журналы и многое другое. Корректируйте отсканированные материалы, используя мощные интеллектуальные инструменты редактирования, и упростите выполнение рабочих задач, запуская расширенные автоматизированные процессы обработки документов прямо с сенсорного экрана. Работайте с уверенностью — этот сканер справится с любой задачей, стоящей перед вами или вашей командой. Это устройство отличается бесперебойной работой и способно обрабатывать до 8000 страниц ежедневно. Технология HP EveryPage упрощает рабочие процессы и помогает избегать ошибок подачи.

Отзывы о товаре Сканер HP SCANJET ENT FLOW N6600FNW1 (20G08A)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Сканер
Высота, см
13.3
Максимальный формат бумаги
A4
Мощность при работе / в режиме ожидания
23.9 Вт / 2 Вт
Разрешение
600x600 dpi
Разрешение (улучшенное)
600x600 dpi
Скорость сканирования
50 стр/мин
Скорость сканирования (ч/б)
50 стр/мин
Совместимость
Linux, Windows, macOS
Тип источника света
светодиод (LED)
Формат файла сканирования
PDF, JPEG, PNG, BMP, TIF
Развернуть
Ширина, см
32.5
Тип датчика
CIS
Максимальный размер документа
216x5362 мм
Интерфейс
Ethernet, USB, Wi-Fi
Мощность при работе
23.9
Емкость устройства автоподачи
100
Страна производитель
Китай
Описание
Повышайте производительность при выполнении профессиональных задач сканирования с помощью быстрого и надежного сетевого сканера HP ScanJet Enterprise, предназначенного для сканирования до 8000 страниц в день. Автоматизируйте рабочие процессы с помощью удобных ярлыков и автоподатчика с поддержкой быстрого двустороннего сканирования. Успевайте больше, используя возможности быстрого универсального двустороннего сканирования и автоподатчик на 100 страниц. Повышайте эффективность работы своих сотрудников благодаря этому устройству с подключением к сети, поддержкой беспроводного подключения и скоростью сканирования до 100 изображений (50 страниц) в минуту. Сканируйте самые разные документы, в том числе книги, журналы и многое другое. Корректируйте отсканированные материалы, используя мощные интеллектуальные инструменты редактирования, и упростите выполнение рабочих задач, запуская расширенные автоматизированные процессы обработки документов прямо с сенсорного экрана. Работайте с уверенностью — этот сканер справится с любой задачей, стоящей перед вами или вашей командой. Это устройство отличается бесперебойной работой и способно обрабатывать до 8000 страниц ежедневно. Технология HP EveryPage упрощает рабочие процессы и помогает избегать ошибок подачи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сканер HP SCANJET ENT FLOW N6600FNW1 (20G08A) - по цене 92300 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...