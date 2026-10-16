Сканер Avision AD340GN (000-1003-02G)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Сканеры
Тип датчика
CIS
Максимальный размер документа
210x297 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 200 руб.
В наличии
Код товара: 636044
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
35 200 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сканеры
Высота, см
28.2
Глубина цвета
48
Глубина цвета (внешн.)
24
Максимальный формат бумаги
A4
Мощность при работе / в режиме ожидания
17 Вт/6 Вт
Особенности
нагрузка до 8000 операций в день, режим длинных документов
Разрешение
600x600 dpi
Скорость сканирования
40 стр/мин
Скорость сканирования (цветн.)
40 стр/мин
Скорость сканирования (ч/б)
40 стр/мин
Совместимость
Debian, Fedora, Ubuntu, Windows, MacOS, openSUSE
Тип источника света
светодиод (LED)
Уровень шума при работе
52
Формат файла сканирования
BMP, DOC, DOCX, GIF, HTML, JPEG, Multi-Page PDF, Multi-TIFF, OCR, PNG, PPT, PPTX, RTF, Single-Page PDF, TIFF, TXT, XLS, XLSX, XPS
Ширина, см
45.7
Тип датчика
CIS
Максимальный размер документа
210x297 мм
Интерфейс
USB
Устройство автоподачи
есть
Емкость устройства автоподачи
50
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х22
Вес, кг.
4.4
Описание товара Сканер Avision AD340GN (000-1003-02G)
Двусторонний сканер с листовой подачей со скоростью 40 страниц в минуту и ??80 изображений в минуту, который является быстрым, надежным и доступным по цене для бизнеса, где необходимо сканирование пластиковых удостоверений личности, визитных карточек, документов или другого плотного карточного материала. Благодаря встроенному процессору изображений, разработанному Avision, отсканированные изображения можно автоматически обрезать, выпрямить и подготовить к использованию.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Сканеры
Высота, см
28.2
Глубина цвета
48
Глубина цвета (внешн.)
24
Максимальный формат бумаги
A4
Мощность при работе / в режиме ожидания
17 Вт/6 Вт
Особенности
нагрузка до 8000 операций в день, режим длинных документов
Разрешение
600x600 dpi
Скорость сканирования
40 стр/мин
Скорость сканирования (цветн.)
40 стр/мин
Скорость сканирования (ч/б)
40 стр/мин
Развернуть
Совместимость
Debian, Fedora, Ubuntu, Windows, MacOS, openSUSE
Тип источника света
светодиод (LED)
Уровень шума при работе
52
Формат файла сканирования
BMP, DOC, DOCX, GIF, HTML, JPEG, Multi-Page PDF, Multi-TIFF, OCR, PNG, PPT, PPTX, RTF, Single-Page PDF, TIFF, TXT, XLS, XLSX, XPS
Ширина, см
45.7
Тип датчика
CIS
Максимальный размер документа
210x297 мм
Интерфейс
USB
Устройство автоподачи
есть
Емкость устройства автоподачи
50
Страна производитель
Китай
Двусторонний сканер с листовой подачей со скоростью 40 страниц в минуту и ??80 изображений в минуту, который является быстрым, надежным и доступным по цене для бизнеса, где необходимо сканирование пластиковых удостоверений личности, визитных карточек, документов или другого плотного карточного материала. Благодаря встроенному процессору изображений, разработанному Avision, отсканированные изображения можно автоматически обрезать, выпрямить и подготовить к использованию.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки
Купить Сканер Avision AD340GN (000-1003-02G) - по цене 35200 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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