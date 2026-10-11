Сканер Avision AD340GWN (000-0992-02G)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сканеры
Тип датчика
CIS
Максимальный размер документа
210x297 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 280 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 636043
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сканеры
Высота, см
28.2
Глубина цвета
48
Глубина цвета (внешн.)
24
Максимальный формат бумаги
A4
Мощность при работе / в режиме ожидания
17 Вт/6 Вт
Особенности
нагрузка до 8000 операций в день, режим длинных документов
Разрешение
600x600 dpi
Скорость сканирования
40 стр/мин
Скорость сканирования (цветн.)
40 стр/мин
Скорость сканирования (ч/б)
40 стр/мин
Совместимость
Windows, Linux, MacOS
Тип источника света
светодиод (LED)
Уровень шума при работе
52
Формат файла сканирования
BMP, PNG, GIF, JPEG, Single-Page PDF, Multi-Page PDF, Multi-TIFF, TIFF, RTF, TXT, OCR( for iScan only ), XPS, DOC, XLS, PPT, DOCS, XLSX, PPTX, HTML
Ширина, см
45.7
Тип датчика
CIS
Максимальный размер документа
210x297 мм
Интерфейс
USB
Устройство автоподачи
есть
Емкость устройства автоподачи
50
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х22
Вес, кг.
4.4
Описание товара Сканер Avision AD340GWN (000-0992-02G)
Avision AD340GWN — сканер, предназначенный для преобразования книжных, газетных и журнальных страниц, изображений и документов в цифровой вид. Скорость обработки составляет 40 стр/мин в одностороннем режиме и до 80 стр/мин в двустороннем при разрешении 300 dpi. Устройство поддерживает оптическое разрешение 600 ? 600 dpi, которое обеспечивает четкость символов, текста и линий оцифрованного файла. В нём предусмотрены интерфейсы USB, Ethernet и Wi-Fi для взаимодействия с другими приборами. Подходит для использования в офисах различных организаций и компаний, образовательных учреждениях и т.д.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Сканеры
Высота, см
28.2
Глубина цвета
48
Глубина цвета (внешн.)
24
Максимальный формат бумаги
A4
Мощность при работе / в режиме ожидания
17 Вт/6 Вт
Особенности
нагрузка до 8000 операций в день, режим длинных документов
Разрешение
600x600 dpi
Скорость сканирования
40 стр/мин
Скорость сканирования (цветн.)
40 стр/мин
Скорость сканирования (ч/б)
40 стр/мин
Развернуть
Совместимость
Windows, Linux, MacOS
Тип источника света
светодиод (LED)
Уровень шума при работе
52
Формат файла сканирования
BMP, PNG, GIF, JPEG, Single-Page PDF, Multi-Page PDF, Multi-TIFF, TIFF, RTF, TXT, OCR( for iScan only ), XPS, DOC, XLS, PPT, DOCS, XLSX, PPTX, HTML
Ширина, см
45.7
Тип датчика
CIS
Максимальный размер документа
210x297 мм
Интерфейс
USB
Устройство автоподачи
есть
Емкость устройства автоподачи
50
Страна производитель
Китай
Avision AD340GWN — сканер, предназначенный для преобразования книжных, газетных и журнальных страниц, изображений и документов в цифровой вид. Скорость обработки составляет 40 стр/мин в одностороннем режиме и до 80 стр/мин в двустороннем при разрешении 300 dpi. Устройство поддерживает оптическое разрешение 600 ? 600 dpi, которое обеспечивает четкость символов, текста и линий оцифрованного файла. В нём предусмотрены интерфейсы USB, Ethernet и Wi-Fi для взаимодействия с другими приборами. Подходит для использования в офисах различных организаций и компаний, образовательных учреждениях и т.д.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки
Сканер Avision AD340GWN (000-0992-02G) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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