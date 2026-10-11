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Сканер Avision AD340GWN (000-0992-02G) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сканер Avision AD340GWN (000-0992-02G)

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Сканер Avision AD340GWN (000-0992-02G) - фото 1
Сканер Avision AD340GWN (000-0992-02G) - фото 2
Сканер Avision AD340GWN (000-0992-02G) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сканеры
Тип датчика
CIS
Максимальный размер документа
210x297 мм
  • Сканер Avision AD340GWN (000-0992-02G) - фото 1
  • Сканер Avision AD340GWN (000-0992-02G) - фото 2
  • Сканер Avision AD340GWN (000-0992-02G) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 636043
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Характеристики

Бренд
Avision
Тип товара
Сканеры
Высота, см
28.2
Глубина цвета
48
Глубина цвета (внешн.)
24
Максимальный формат бумаги
A4
Мощность при работе / в режиме ожидания
17 Вт/6 Вт
Особенности
нагрузка до 8000 операций в день, режим длинных документов
Разрешение
600x600 dpi
Скорость сканирования
40 стр/мин
Скорость сканирования (цветн.)
40 стр/мин
Скорость сканирования (ч/б)
40 стр/мин
Совместимость
Windows, Linux, MacOS
Тип источника света
светодиод (LED)
Уровень шума при работе
52
Формат файла сканирования
BMP, PNG, GIF, JPEG, Single-Page PDF, Multi-Page PDF, Multi-TIFF, TIFF, RTF, TXT, OCR( for iScan only ), XPS, DOC, XLS, PPT, DOCS, XLSX, PPTX, HTML
Ширина, см
45.7
Тип датчика
CIS
Максимальный размер документа
210x297 мм
Интерфейс
USB
Устройство автоподачи
есть
Емкость устройства автоподачи
50
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х22
Вес, кг.
4.4

Описание товара Сканер Avision AD340GWN (000-0992-02G)

Avision AD340GWN — сканер, предназначенный для преобразования книжных, газетных и журнальных страниц, изображений и документов в цифровой вид. Скорость обработки составляет 40 стр/мин в одностороннем режиме и до 80 стр/мин в двустороннем при разрешении 300 dpi. Устройство поддерживает оптическое разрешение 600 ? 600 dpi, которое обеспечивает четкость символов, текста и линий оцифрованного файла. В нём предусмотрены интерфейсы USB, Ethernet и Wi-Fi для взаимодействия с другими приборами. Подходит для использования в офисах различных организаций и компаний, образовательных учреждениях и т.д.

Отзывы о товаре Сканер Avision AD340GWN (000-0992-02G)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Avision
Тип товара
Сканеры
Высота, см
28.2
Глубина цвета
48
Глубина цвета (внешн.)
24
Максимальный формат бумаги
A4
Мощность при работе / в режиме ожидания
17 Вт/6 Вт
Особенности
нагрузка до 8000 операций в день, режим длинных документов
Разрешение
600x600 dpi
Скорость сканирования
40 стр/мин
Скорость сканирования (цветн.)
40 стр/мин
Скорость сканирования (ч/б)
40 стр/мин
Развернуть
Совместимость
Windows, Linux, MacOS
Тип источника света
светодиод (LED)
Уровень шума при работе
52
Формат файла сканирования
BMP, PNG, GIF, JPEG, Single-Page PDF, Multi-Page PDF, Multi-TIFF, TIFF, RTF, TXT, OCR( for iScan only ), XPS, DOC, XLS, PPT, DOCS, XLSX, PPTX, HTML
Ширина, см
45.7
Тип датчика
CIS
Максимальный размер документа
210x297 мм
Интерфейс
USB
Устройство автоподачи
есть
Емкость устройства автоподачи
50
Страна производитель
Китай
Описание
Avision AD340GWN — сканер, предназначенный для преобразования книжных, газетных и журнальных страниц, изображений и документов в цифровой вид. Скорость обработки составляет 40 стр/мин в одностороннем режиме и до 80 стр/мин в двустороннем при разрешении 300 dpi. Устройство поддерживает оптическое разрешение 600 ? 600 dpi, которое обеспечивает четкость символов, текста и линий оцифрованного файла. В нём предусмотрены интерфейсы USB, Ethernet и Wi-Fi для взаимодействия с другими приборами. Подходит для использования в офисах различных организаций и компаний, образовательных учреждениях и т.д.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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