Сканер Avision AD240U (000-0863-02G)
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Характеристики
Описание товара Сканер Avision AD240U (000-0863-02G)
Сканер Avision AD 240U – надежный двусторонний сканер с датчиком CCD, созданный для сканирования документов с максимальным форматом A4. В качестве источника света используется светодиод (LED). Протяжный сканер поддерживает площадь сканирования 242x356 мм, при этом, разрешение модели составляет 600 dpi. Это позволяет сканировать документы и изображения в хорошем качестве. Особенность устройства в том, что его можно использовать для сканирования визитных, пластиковых карт, а также стандартных документов и фотографий. Конструкция сканера Avision AD 240U предусматривает наличие системы АПД. Благодаря этому документы можно сканировать, не прерываясь, что ускорит процесс. В емкость для АПД можно поместить сразу 100 листов. Ультразвуковой датчик определения мультиподачи позволяет сразу обнаружить несколько слипшихся листов бумаги. В этом случае на экране появится соответствующее сообщение. Для подключения устройства к компьютерному оборудованию используется порт USB 2.0.
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